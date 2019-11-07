Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|07 Kasım 2019 17:54
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7650
|5,7660
|5,7350
|5,7360
|Avro
|6,3890
|6,3900
|6,3520
|6,3530
|Sterlin
|7,4040
|7,4420
|7,3360
|7,3730
|İsviçre Frangı
|5,7940
|5,8230
|5,7580
|5,7870
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7300
|5,7900
|5,7150
|5,7750
|Avro
|6,3400
|6,4100
|6,3200
|6,3900
|Sterlin
|7,3320
|7,4780
|7,3030
|7,4590
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