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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 07 Kasım 2019 17:54
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış Alış Satış
ABD Doları 5,7650 5,7660 5,7350 5,7360
Avro 6,3890 6,3900 6,3520 6,3530
Sterlin 7,4040 7,4420 7,3360 7,3730
İsviçre Frangı 5,7940 5,8230 5,7580 5,7870
ANKARA
ABD Doları 5,7300 5,7900 5,71505,7750
Avro 6,3400 6,4100 6,32006,3900
Sterlin 7,3320 7,4780 7,30307,4590
Anadolu Ajansı
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