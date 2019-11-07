Hazine ekimde açık verdi
|07 Kasım 2019 17:57
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Hazine nakit dengesi, ekim ayında 11 milyar 890 milyon lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 71 milyar 810 milyon lira, nakit giderleri ise 83 milyar 700 milyon lira oldu.
Nakit giderlerin 76 milyar 16 milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 7 milyar 684 milyon liralık kısmını ise faiz ödemeleri oluşturdu.
Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 11 milyar 890 milyon lira açık verdi.
Bu dönemde faiz dışı denge de 4 milyar 206 milyon lira açık verdi.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 168 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Ekimde kur farklarından kaynaklanan artış 807 milyon lira olarak hesaplandı, kasa/banka net hesabı ise 1 milyar 421 milyon lira azaldı.
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