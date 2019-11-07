Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447 liradan işlem gördü
|07 Kasım 2019 18:03
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 274,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 274,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|276,00
|276,20
|274,30
|274,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.819,00
|1.840,00
|1.808,00
|1.829,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|251,70
|255,70
|250,00
|254,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.777,00
|1.797,00
|1.767,00
|1.787,00
|Yarım Ziynet
|888,00
|898,00
|883,00
|893,00
|Çeyrek Ziynet
|444,00
|449,00
|442,00
|447,00
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