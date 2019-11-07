1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bağdadi'nin 13 tane en yakın çevresini yakaladık'

Erdoğan: Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini da yakaladık, onlar da şu anda elimizde
 07 Kasım 2019 18:19
Yazdır
'Bağdadi'nin 13 tane en yakın çevresini yakaladık'

Erdoğan: "Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini da yakaladık, onlar da şu anda elimizde."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı nedeniyle Budapeşte'de bulunuyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek dar çerçevede, gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmeler ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Budapeşte'ye varışımızın ardından Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın başbakan ile de ifade ettiğim görüşmeleri yaptık. Gerek bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle yaptıkları görüşmeler, gerekse bizim sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerin gelecek için çok ciddi neticeler vereceğine inanıyorum.

- Tabi stratejik işbirliğimizin ilerletilebilmesi için adımların neler olduğu üzerinde durduk. Gerek siyasi, askeri ve güvenlik alanında; göç konusu zaten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik ticari kültürel bütün bu alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk.

- İmzaladığımız 10 belge ile ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirdik. 2,6 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkartmak için sayın Başbakan ile aramızda bir irade birliği var. Bu tabi çok çok önemli. Ve Macaristan - Türkiye bunu gerçekleştirmeye bana göre muktedirdir. Biraz sonra Macaristan'dan 15 iş adamımız, aynı zamanda Türkiye'den birlikte bir yuvarlak masa toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla iş adamlarımızın ne gibi adımlar atabileceğini hatta hatta üçüncü ülkelerde neler yapılabileceğini ki; sayın Başbakan Afrika'da atılabilecek adımlar üzerinde durdular. Macar makamlarının da ben iş adamlarımıza gereken her türlü kolaylığı yapacağına inanıyorum. Biz de Türkiye olarak Macar müteşebbislere her türlü kolaylığı sağlamakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Erdoğan öncülüğünde kahramanca ilerliyoruz'
07 Kasım 2019 18:16		 Ekrem İmamoğlu ve 'Temel atmama' töreni
07 Kasım 2019 17:47
'Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez'
07 Kasım 2019 17:38		 Melih Gökçek, İmamoğlu'nu bombaladığı tivitin sonundaki cümlesini hemen sildi
07 Kasım 2019 17:17
CHP'li Özel'den Ağbaba hakkındaki iddialara yanıt
07 Kasım 2019 17:12		 Atatürk'ü istismar eden bu adama 5816 uygulanmıyor
07 Kasım 2019 17:11
Bakan Selçuk'tan otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki
07 Kasım 2019 16:54		 Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
07 Kasım 2019 16:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi
07 Kasım 2019 16:22		 Bülent Arınç'tan istifa açıklaması
07 Kasım 2019 16:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:25 - 'Okul müdürü onlardan yana'18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:19 - 'Bağdadi'nin 13 tane en yakın çevresini yakaladık'18:16 - 'Erdoğan öncülüğünde kahramanca ilerliyoruz'18:07 - Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama18:03 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı18:00 - Polise rüşvet teklif ettiği iddia edilen sürücü tutuklandı17:59 - Otizmli çocukların yuhalanması TBMM gündeminde17:57 - Hazine ekimde açık verdi17:54 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:47 - Ekrem İmamoğlu ve 'Temel atmama' töreni17:39 - Valilikten, 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması ile ilgili açıklama17:38 - 'Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez'17:28 - 'Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi'17:25 - Hırsızlar maket trafik aracının tepe lambası ve aküsünü çaldı17:20 - O terörist, TBMM'de başka bir CHP'li vekili daha ziyaret etmiş17:20 - Güvenli internet için yarışma...Kazanana 50 bin TL burs17:17 - Fedakar öğretmenler köy okullarını boyadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Eşine ulaşmak için müşteriyi arayan bankaya 100 bin TL ceza
Bülent Arınç'tan istifa açıklaması
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
Üniversitede toplu istifa...Bir grup akademisyen dilekçe verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son buluşmada bakılan noktalar 2
khk faciadır 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 2
ptt kargo 4
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 2
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 9
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
V For Vendetta 2
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam