'Okul müdürü onlardan yana'

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Haberler üzerine soruşturma başlatan Aksaray Valiliği 'yuhalama' iddialarını yalanladı. Ancak otizmli öğrencilerin velilileri çocuklarının okulda şiddetli bir ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor. Velilerin aktarımına göre, otizmli öğrenciler ana giriş yerine arka kapıdan içeri sokuluyor; sınıfların kapatılmasını isteyen veliler, okul yönetimi tarafından destekleniyor. Mahalle muhtarı da sınıfların kapatılmasını isteyen veliler ile birlikte Valiliğe giderek şikayette bulundu. Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ergül Arık, velilerin her gün okul çıkışına kadar okulda kaldığını ve çocuklarını başıboş bırakmadıklarının altını çizdi. Öte yandan Aksaray Otizm Dayanışma Derneği'nden Neriman Gün, "Otizmli çocuklar buraya gelecek sizin çocuklar da civar okullara dağıtılacak gibi bir söylenti yayılması" nedeniyle okuldaki gerilimin yükseldiğini söyledi.

bianet'e konuşan Aksaray Otizm Dayanışma Derneği'nden Neriman Gün, dernek olarak İl Milli Eğitim Müdürü ile görüştüklerini ve kendilerine bölgede en kısa zamanda bir okul daha yapılacağı sözünü verdiğini belirtti. Gün, bugün de İl Milli Eğitim Müdürüyle görüşeceklerini söyledi. Neriman Gün, dün yaşanan olaylarla ilgili şunları anlattı:

"Bu okuldaki velilerin kulağına otizmli çocuklar buraya gelecek sizin çocuklar da civar okullara dağıtılacak gibi bir söylenti yayılıyor. Bunun üzerine aileler böyle bir şey olamaz bizim çocukları mağdur edemezsiniz diye okulda toplanıyorlar. 'Sizin yüzünüzden bizim çocuklarımız mağdur ediliyor' diye otizmli ailelere sataşmaya başlıyorlar.

"Okul idaresi herhangi bir açıklama yapmadığı gibi teşvik de ettiğini düşünüyoruz. Söylenenler de okul idaresinin aileleri kışkırtması yönünde zaten. Halk da internet üzerinden birbirini örgütlüyor. Muhtara da bize destek olun diyorlar, Valiliğe dilekçe veriyorlar. Biz de dernek olarak olaya müdahil olmak istedik ancak Laleli Muhtarı tarafından dışarı atıldık. Veliler ve muhtar tarafından da hakaret ve küfürlere maruz kaldık."

"Eğitim hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor"

"Otizmli çocukları yuhaladılar, çekilen videolar da var zaten. Aileler çocuklarını da örgütlemiş durumda. Çocuklar önceden demedikleri kelimeleri kullanmaya başladı. 'Deliler geliyor, özürlüler geliyor, sayınız artıyor. Gidin buradan' gibi. Daha önce çocukların da böyle bir durumu yoktu. Olayları başlatan veliler de bunu savunuyor ama ağızlarından çıkan hakaretlerle örtüşmüyor savundukları.

'Biz bu çocukları öteleme derdinde değiliz' diyorlar ama kesinlikle bizi dinleme yanlısı da olmadılar. Bizim çocuklarımız otizmli ve her sene bu bölümün kapatılması yönünde söylenti çıkar ama biz bu şekilde hiç kimseye baskı kurmak gibi bir yaklaşımımız olmadı. İdareye sorduk, teyit ettik. Anlamaya çalıştık. Varsayımla hareket etmedik."

"Otizmli aileleri korku içinde"

Okulda her otizmli çocuğun yanında annesinin refakat ettiğini belirten Gün şöyle devam etti:

"Herhangi bir şekilde başıboş bırakıldılar gibi bir durum söz konusu değil. Herhangi bir saldırganlık içeren bir durum yok. Sınıf içinde olabilen davranış problemleri de olabiliyor. Birbirine zıt çocukları aynı sınıfa koyuyorsa burada yine idarenin hatası söz konusu."

Otizmli ailelerin şu anda korku içinde olduklarını belirten Gün, "Bu çocuklar ayrıştırılmaya ve eğitim hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor" dedi.

"Çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Aynı zamanda otizmli annesi olan Neriman Gün sözlerini şöyle noktaladı:

"İlk bu olaylar yayılmaya başladığı zaman ümitsizliğe kapıldık. Bizim çocuklarımızı artık bir yerlere kapatacaklar dedik. İnsanların çocuklarımızı istemeyişi ve hakaret etmelerinden ötürü, hiç girmek istemiyorum aslında ama, bu beni bitirdi.

"Yıllardır verilmiş mücadeleler var bunun sonucunda çok güzel şeyler kazandık. Bunlardan vazgeçmemiz istendi, kendi şahsım adına böyle düşündüm. Ama bütün illerden gelen desteklerle karşılaşınca kendimize olan güvenimiz yeniden geldi. Biz çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, herkes arkamızda, bunu biliyoruz."

"Muhtar hakaretler etti, çocuklar arka kapıyı kullanıyor"

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ergül Arık "Çocuklarımız kaynaştırılmıyor, arka kapı kullanılıyor. Çocuklarımız sürekli ötelendiler. Bu veliler saat 14:30'a kadar buradalar. Mahalle muhtarı dün üzerimize yürüdü. Hakaretler etti. 'İstemiyoruz sizi burada' dedi" ifadelerini kullandı.

"Müdür onlardan yana oluyor"

DHA'ya konuşan ismini vermek istemeyen otizmli öğrenci velisi, "Benim çocuğumun kime zararı var. Biz kaynaşmak istiyoruz. Çocuklarımız kaynaşsın diye buradayız biz. Buradaki çocuklar istemiyorlarmış. Normal çocuklar bizim gözümüzde altın gibi. Onlarla kaynaşsınlar, onlardan bir şey öğrensinler diye buradayız. Ben bu okula 2 ay oldu geleli. Geldiğimde müdür bana diyor ki, sen bu okuldan git. Sınıf yok, öğretmen yok. Ben de milli eğitime gittim. Öğretmen ve sınıf istedim, açtılar. Benim çocuğum başlayalı 2 ay olmuş 3'üncü öğretmen oldu. Benim çocuğum bir öğretmene alışmadan diğer öğretmene gitti. Daha sonra diğerine geçti. Bununla 3'üncü öğretmen oldu. Çocuğumun resmen hayatıyla oynuyorlar. Çocuklarımızı bu okulda istemiyorlar. Okulda, veliler de sıkıntı çıkarıyor. Müdür hiç bizim yanımızda değil. Müdür bizi dışlıyor. Onlardan yana oluyor bizi dışlıyor. Otizmli yazısını oradan sildi" dedi.