10 CHP'li, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanacak

Lüleburgaz ilçesinde CHP üyesi 10 kişinin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanacağı bildirildi.

Haklarında dava açılan CHP Lüleburgaz eski ilçe başkanları Özgür Kaya ve Bülent Metin ile belediye meclis üyeleri Nihal Organ, Aysun Dedeoğlu ve Burcu Sabancılar, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Kaya, toplantıda yaptığı açıklamada, yürüyüşten 3,5 yıl sonra açılan davanın hukuki değil siyasi olduğunu iddia etti.

Trafiğe kapalı alanda 13 Mart 2016'da yürüyüş yapıldığını hatırlatan Kaya, konuyla ilgili dönemin ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kollarına açılan davayı kınadıklarını belirtti.

Partisine üye 10 kişinin Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılanacağını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütünü protesto etmek, şehitlere sahip çıktığımızı göstermek için ellerimizde Türk bayraklarıyla trafiğe kapalı alanda tüm seçilmişlerin katılımıyla yapılan bu basın açıklaması, dünyanın hiçbir yerinde suç kabul edilemez. CHP dün olduğu gibi bugün de terörün karşısında dimdik durmakta, milletçe birlik ve beraberliğimizin sembolü olan şanlı Türk bayrağımızı da yere düşürmeme konusunda kararlıdır. Bizler Cumhuriyeti kuran CHP'nin yöneticileri ve üyeleri olarak bu bayrağa ve bu vatana sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ve bunun gibi davalar ve hukuksuz uygulamalar karşısında asla geri adım atmayacak ve taviz vermeyeceğiz."

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Aziz Üstünalp da davayı kınadıklarını ifade etti.