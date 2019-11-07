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Erdoğan: Şartlar uygun olursa Patriot da alabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S400'ü aldık, bu iş bitti ama Amerika bize Patriot verecekse şartların uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik
 07 Kasım 2019 18:41
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Erdoğan: Şartlar uygun olursa Patriot da alabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda bize patriotlar verilmediği için biz kendimize savunma sistemlerinde alternatif aradık ve S-400'ü aldık. Biz S-400'ü aldık bu iş bitti. Ama Amerika bize Patriot verecekse, şartlar uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. Bu konuda "kongreden geçmesi lazım" diyorlarsa, kongreden geçirsinler, teklifi versinler. Biz de değerlendirmemizi yapalım. Bizim Amerika'ya karşı bir ön kabulümüz olmamıştır.

Hava taşımacılığından en önemli markalarından bir tanesi olan THY, bugün ihtiyaçlarının çok ciddi kısmını Amerika'dan karşılıyor. Boeing'leri oradan alıyor. THY, dünyada en fazla destinasyona uçan bir şirkettir. Bütün bunları görmemiz lazım, görmemezlikten gelemeyiz.
Anadolu Ajansı
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