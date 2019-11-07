Yabancı yatırımcı tahvile koştu
|07 Kasım 2019 18:58
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Hazinenin 5 yıl vadeli yaptığı ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep gosterildiği tahvil ihracı, 2,5 milyar dolar olarak gerceklesirken, tahvile yaklaşık 200 yabancı yatırımcı katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı dıs finansman programı cercevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen söz konusu ihraç, aynı gün içerisinde sonuçlandı.
Tahvile gelen toplam talep miktarı nisan 2015'ten bu yana gerceklestirilen tahvil ihracları icerisinde en yuksek miktar olarak kayıtlara geçti.
Tahvilin yüzde 54,4'u Ingiltere, yüzde 31,5'i ABD, yüzde 9,1'i diger Avrupa ulkeleri ve yüzde 5'i diger ulkelerdeki yatırımcılara satıldı.
İlgili tahvile Turkiye'deki yatırımcılara tahsisat yapılmadı.
Kupon oranı yüzde 5,60 olan soz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.
Dolar tahvili ihrac tutarının tamamı avro cinsi yukumluluge donusturuldü. Gerceklestirilen takas islemi sonucu borclanma isleminin kupon oranının avro cinsinden karsılıgı yüzde 3,319 oldu.
Bu tahvil ihracıyla 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklasık 11,2 milyar dolar tutarında finansman saglandığı belirtildi.
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