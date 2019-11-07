1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yabancı yatırımcı tahvile koştu

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yabancı yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir
 07 Kasım 2019 18:58
Yazdır
Yabancı yatırımcı tahvile koştu

Hazinenin 5 yıl vadeli yaptığı ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep gosterildiği tahvil ihracı, 2,5 milyar dolar olarak gerceklesirken, tahvile yaklaşık 200 yabancı yatırımcı katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı dıs finansman programı cercevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen söz konusu ihraç, aynı gün içerisinde sonuçlandı.

Tahvile gelen toplam talep miktarı nisan 2015'ten bu yana gerceklestirilen tahvil ihracları icerisinde en yuksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Tahvilin yüzde 54,4'u Ingiltere, yüzde 31,5'i ABD, yüzde 9,1'i diger Avrupa ulkeleri ve yüzde 5'i diger ulkelerdeki yatırımcılara satıldı.

İlgili tahvile Turkiye'deki yatırımcılara tahsisat yapılmadı.

Kupon oranı yüzde 5,60 olan soz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.

Dolar tahvili ihrac tutarının tamamı avro cinsi yukumluluge donusturuldü. Gerceklestirilen takas islemi sonucu borclanma isleminin kupon oranının avro cinsinden karsılıgı yüzde 3,319 oldu.

Bu tahvil ihracıyla 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklasık 11,2 milyar dolar tutarında finansman saglandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taşıt kredisi kampanyasına, 3 yeni banka daha katıldı
07 Kasım 2019 13:44		 10 ülkede tapu ofisi açılacak
06 Kasım 2019 10:13
Hazine 2,3 milyar lira borçlandı
05 Kasım 2019 15:04		 KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
04 Kasım 2019 10:05
Konut fiyatında yeni dönem başlıyor
04 Kasım 2019 09:01		 TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta
02 Kasım 2019 11:59
ATO'dan 'İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne destek
01 Kasım 2019 13:23		 Değerli Konut Vergisi 147 bin yapıyı etkileyecek
01 Kasım 2019 11:19
Hazine 3 ayda 56 milyar TL borçlanacak
31 Ekim 2019 17:20		 Konut kredi faizinde yapılandırma beklentisi
28 Ekim 2019 22:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:02 - Meslektaşını vuran doktor tutuklandı19:58 - EPDK Başkanı şirket hakkında soruşturma başlattık19:54 - Şeker fabrikası çalışanlarının yetkinliğini artırılacak19:50 - Türkiye ve Macaristan arasında 10 anlaşma imzalandı19:46 - 'Dünyadaki bor satışında çok büyük bir rekabet var'19:42 - Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti19:38 - Balıkesir, organ ve doku bağışında Türkiye birincisi19:34 - Lodosla bollaşan lüferin kilosu 100 liraya düştü19:30 - TBMM'de otizmli öğrencilerin yuhalanması kınandı19:26 - 'Dünyanın en zehirli mantarını' yiyen kadın öldü
19:22 - Önce sazan balığı yedi, ardından 'eyvah' dedi!19:18 - Kocadan eşine gizli kamera şoku!19:15 - Kalp krizi göğüs ağrısı ile geliyor19:11 - TSK, Resulayn'da günde 5 bin kişiye sıcak ekmek dağıtıyor19:07 - Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı19:03 - '20 bin Suriyeli doktordan 5 bini Türkiye'de kaldı'18:58 - Yabancı yatırımcı tahvile koştu18:57 - Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
Bülent Arınç'tan istifa açıklaması
Eşine ulaşmak için müşteriyi arayan bankaya 100 bin TL ceza
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Üniversitede toplu istifa...Bir grup akademisyen dilekçe verdi
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 1
dindar bir gençlik istiyorum 2
ptt kargo 4
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 9
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
V For Vendetta 2
son buluşmada bakılan noktalar 1
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
kaldırım taşının altına biriken su 2
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam