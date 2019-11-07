'20 bin Suriyeli doktordan 5 bini Türkiye'de kaldı'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, "Vatandaşlık konusunda daha hızlı davranması gerekiyordu, 20 bine yakın doktor Türkiye'ye geldi ama ülkemizde 5 bine yakın doktor kaldı. 15 bin doktor Almanya başta olmak üzere başka ülkelere gitti." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Türkiye'de yükseköğrenim gören Suriyeli öğrenciler yaşadıkları sıkıntıları komisyon üyelerine anlattı.

Toplantı başlangıcında konuşan Uslu, Türkiye'de 170 farklı ülkeden 150 bine yakın yabancı öğrencinin okuduğunu ve büyük çoğunluğunun özel okulları tercih ettiğini kaydetti.

Atay Uslu, "Daha önce Türkiye'den faklı ülkelere öğrenci gönderen bir Türkiye vardı şimdi Türkiye'ye geliyor her yıl da talep artıyor. Türkiye'de okuyan gençler kendi ülkelerine gönüllü olarak dönecek ve orayı yeniden imar edecekler. Bu gençler ne kadar iyi yetişirlerse bu coğrafyaya huzur ve barış da o kadar hızlı gelecektir." diye konuştu

Uslu, Türkiye'nin nitelikli Suriyelilerin yurt dışına gittiğini ve bu noktada eksiklikler yaşandığına işaret ederek, "Vatandaşlık konusunda daha hızlı davranılması gerekiyordu. Türkiye'ye 20 bine yakın Suriyeli doktor Türkiye'ye geldi ama ülkemizde 5 bine yakını kaldı.15 bin doktor Almanya başta olmak üzere başka ülkelere gitti." dedi.

Uslu, insan ticaretine de değinerek dünyada 150 milyar dolarlık gayri resmi gelirin insan ticaretinden elde edildiğini, Türkiye'nin bu konuda gereken önlemleri aldığını dile getirdi.

- "Türkiye vatandaşlığa geçen yabancılar askerliğe alınsın"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Atilla Malik Karadirek, lise öğrencilerinin denklik haklarını almada bazı sorunların yaşandığını, devlet üniversitelerinde uygulama birliğinin olmadığını, burs ve kredi imkanlarının genişletilmesini talep etti.

Karadirek, nitelikli, kaliteli Suriyelilerin istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınması gerektiğini, halen 10 bine yakın nitelikli ve kaliteli Suriyelinini güvenlik soruşturması nedeniyle Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmayı beklediğini kaydetti.

Mevcut yasalara göre 22 yaşını doldurduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların askerlikten muaf tutulduğuna dikkati çeken Karadirek, "Bu uygulamayla ilgili düzenleme yapılması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancıların kısa süreli de olsa askere alınması ve bunlara askerlik eğitiminin verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Karadirek, durumu iyi olan, iş kuran Suriyelilerin Türkiye'de kalacağını ancak sıkıntı yaşayan Suriyelilerin döneceğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmad Fathallah Naddaf da aile olarak İstanbul'a geldiklerini şirket kurduklarını, Esed rejimi olduğu sürece ülkesine dönmeyeceğini belirterek "Yeni ülkem burası, burada yaşayacağım, yeni vatanım burası." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınması veya çıkarılmasının kolay olmaması, vatandaşlığa alınma kriterlerinin belirlenmesinde hassas davranılması gerektiğini kaydetti.