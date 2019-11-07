Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı
İstanbul Adalet Sarayı'nın 7'nci katıdan atlayarak intihar eden şahsın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.
|07 Kasım 2019 19:07
|Yazdır
İstanbul Adalet Sarayı'nın 7'nci katıdan atlayarak intihar eden şahsın, yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.
İstanbul Adalet Sarayı'nda alkollü araç kullanmak dolayı 4 ay 5 gün ceza aldıktan sonra intihar eden İbrahim Özkan'ın (35) yazar Seray Şahiner ile yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kocadan eşine gizli kamera şoku!
07 Kasım 2019 19:18
|Telefon dolandırıcısı sahte polis ve savcıya tutuklama
07 Kasım 2019 18:55
|10 CHP'li, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanacak
07 Kasım 2019 18:33
|Polise rüşvet teklif ettiği iddia edilen sürücü tutuklandı
07 Kasım 2019 18:00
|Hırsızlar maket trafik aracının tepe lambası ve aküsünü çaldı
07 Kasım 2019 17:25
|Veraset ilamı için adliyeye gelmişti, tutuklandı
07 Kasım 2019 15:34
|İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
07 Kasım 2019 15:16
|Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi
07 Kasım 2019 14:43
|Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
07 Kasım 2019 14:24
|Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı
07 Kasım 2019 14:03