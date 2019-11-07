1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lodosla bollaşan lüferin kilosu 100 liraya düştü

Çanakkale'de yaklaşık bir haftadır etkili olan lodosun etkisiyle bollaşan lüferin kilo fiyatı 100 liraya düştü.
 07 Kasım 2019 19:34
Yazdır
Lodosla bollaşan lüferin kilosu 100 liraya düştü

Balıkçılar av sezonunda umduğunu bulamayınca tezgahlardaki fiyatlar da arttı. Sardalya 15, hamsi 25, levrek 45, çipura 50 liradan satılırken, lüfer kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Çanakkale'de son bir haftadır devam eden lodos ise denizlerde lüferin artmasını sağladı. Olta balıkçılarının yakaladığı lüferin kilo fiyatı 100 liraya düştü.

Balık hali esnafı Volkan Kaşıkçı, bu yıl balıkçılığın biraz durgun olduğunu söyleyerek, "Vatandaş yine de memnun. Hamsinin kilosu 25-30 lira civarında. Sardalyada bolluk devam ediyor, kilosu 15 lira. Lüferin fiyatında da son günlerde düşüş oldu.

Tezgahtaki yerini 150 liralık fiyatıyla almıştı. Bugünlerde ise fiyatı 100 liraya düştü. Lüfer akın balığı. Lodosun etkisiyle oltacılar bile, her gün 5-6 balık yakalıyor. Bu böyle devam eder mi, bizce etmez. Hava durumuna göre fiyatı yeniden çıkar. Deniz çipurasının kilo fiyatı da 70-80 liradan 50 liraya düştü. Çipurada da bolluk yaşanıyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hazine ekimde açık verdi
07 Kasım 2019 17:57		 Petrol geriledi, altın fiyatları yükseldi
06 Kasım 2019 23:33
Yüzde 22'lik MTV zammı iddiasına yalanlama
05 Kasım 2019 20:24		 2020 MTV fiyatları belli oldu
05 Kasım 2019 13:03
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
05 Kasım 2019 10:36		 Yeni yılda cezalar yakacak
05 Kasım 2019 08:26
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
04 Kasım 2019 12:03		 4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
04 Kasım 2019 10:12
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
04 Kasım 2019 10:00		 TMO mısır satış fiyatını açıkladı
02 Kasım 2019 17:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - Şeker fabrikası çalışanlarının yetkinliğini artırılacak19:50 - Türkiye ve Macaristan arasında 10 anlaşma imzalandı19:46 - 'Dünyadaki bor satışında çok büyük bir rekabet var'19:42 - Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti19:38 - Balıkesir, organ ve doku bağışında Türkiye birincisi19:34 - Lodosla bollaşan lüferin kilosu 100 liraya düştü19:30 - TBMM'de otizmli öğrencilerin yuhalanması kınandı19:26 - 'Dünyanın en zehirli mantarını' yiyen kadın öldü19:22 - Önce sazan balığı yedi, ardından 'eyvah' dedi!19:18 - Kocadan eşine gizli kamera şoku!
19:15 - Kalp krizi göğüs ağrısı ile geliyor19:11 - TSK, Resulayn'da günde 5 bin kişiye sıcak ekmek dağıtıyor19:07 - Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı19:03 - '20 bin Suriyeli doktordan 5 bini Türkiye'de kaldı'18:58 - Yabancı yatırımcı tahvile koştu18:57 - Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi18:55 - Telefon dolandırıcısı sahte polis ve savcıya tutuklama18:52 - Bakan Kurum, Zonguldak'ta cami temel atma törenine katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
Bülent Arınç'tan istifa açıklaması
Eşine ulaşmak için müşteriyi arayan bankaya 100 bin TL ceza
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Üniversitede toplu istifa...Bir grup akademisyen dilekçe verdi
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ptt kargo 4
kaldırım taşının altına biriken su 2
dindar bir gençlik istiyorum 2
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
ankara 1
arda kardeşler 1
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
V For Vendetta 2
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam