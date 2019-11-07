Şeker fabrikası çalışanlarının yetkinliğini artırılacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ve Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri (Şeker-İş) Sendikası arasında şeker fabrikalarındaki işçilerin yetkinliğini artıracak protokol imzalandı.

İlgili tarafların katılımıyla gerçekleştirilen "Şeker Sektörü Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü"nün imza töreni, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığında düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu iş gücünün eğitilmesinin önemine işaret ederek, "Şeker fabrikalarında çalışan iş gücünün kalifiye olması, kaynakların daha iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak bir unsur olacak ve rekabetçi, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli ürünlerin üretilmesini sağlayacak." dedi.

MYK'nin gayreti ve önderliğinde yeterli ve kaliteli iş gücüne sahip olunacağına dikkati çeken Tunç, söz konusu protokolün Türkiye'nin tarım ve sanayisine katkıda bulunacağını söyledi.

Tunç, tarımsal üretime dayalı sanayideki nitelikli iş gücünün oluşturulmasına yönelik çalışmaları devam ettireceklerini kaydetti.

- "820 bine yakın çalışan mesleki yeterlilik belgesine kavuştu"

MYK Başkanı Adem Ceylan da amaçlarının eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirmek ve çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikli iş gücü oluşturmak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda, mesleklerin ulusal meslek standartları ile ulusal yeterliliklerinin hazırlanmasının büyük öneme sahip olduğunu aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Kurum olarak bugüne kadar 643 ulusal meslek standardı, 483 ulusal yeterliliği yürürlüğe koymuş durumdayız. 820 bine yakın çalışan da mesleki yeterlilik belgesine kavuşmuştur. Nitelikli ürün ve hizmet nitelikli iş gücüyle mümkün. Bugün imzalayacağımız protokolde ülkemizin en önemli sektörlerinden tarımla ilgili. Amacımız, şeker pancarından şeker üretimiyle ilgili tüm süreçlerdeki mesleklerin, meslek haritasını ortaya koymak ve bu mesleklerin ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterliliklerini hazırlamak."

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise protokol sayesinde şeker pancarından şeker üretimi yapan işletmelerdeki işçilerin güvenli ve verimli şekilde çalışmaları için gerekli asgari standartların belirleneceğini vurguladı.

Sektörde işlerin usta-çırak ilişkisiyle yetişen ustalarca yapıldığına değinen Gök, "Son dönemde personel alımı olmadığı için yürütülen işler ve icra edilen işlerin yeni kuşaklara aktarımı durmuştur. Bu iş birliğiyle sektörümüzde nitelikli personelin eğitimi sağlanacak, edinilen bilgi ve beceriler yeni kuşaklara aktarılabilir hala gelecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, "Şeker Sektörü Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" taraflarca imzalandı.