1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EPDK Başkanı: Şirket hakkında soruşturma başlattık

BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ ile ilgili soruşturma sürecini başlattık. Derinlemesine araştıracağız ve kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz"
 07 Kasım 2019 19:58
Yazdır
EPDK Başkanı: Şirket hakkında soruşturma başlattık

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasının ardından Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) yaptığı elektrik kesintisine ilişkin, "6 Kasım'da İstanbul Fatih'te 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olayın ardından BEDAŞ'ın yaptığı elektrik kesme uygulaması kabul edilemez. Yapılan bu uygulama sonrası BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ'a yönelik soruşturma sürecini başlattık. Kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada elektrik dağıtım ve tedarik şirketi çalışanlarının daima sorumlu ve titiz davranması gerektiğini kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Yılmaz, ilgili mevzuatta tüketicinin korunması başlıklı özel bir madde bulunduğunu vurgulayarak, söz konusu maddenin çok açık olduğunu ve EPDK'nin yasalar gereği kırmızı çizgisinin tüketicinin korunması olduğuna dikkati çekti.

EPDK'nin konuyla ilgili soruşturma sürecini başlattığını aktaran Yılmaz şunları kaydetti:

"6 Kasım'da İstanbul Fatih'te 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olayın ardından BEDAŞ'ın yaptığı elektrik kesme uygulaması kabul edilemez. Yapılan bu uygulama sonrası BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ'a yönelik soruşturma sürecini başlattık. Kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz. Elektrik dağıtım ve tedarik şirketi çalışanlarının daima sorumlu ve titiz davranması gerekir. Mevzuatımızda tüketicinin korunması başlıklı özel bir madde bulunuyor. Bu madde çok açık ve kırmızı çizgimizin tüketicinin korunması olduğunu vurguluyor. Biz EPDK olarak gerek dağıtım gerekse tedarik şirketlerinden mevzuatı uygularken körü körüne davranmalarını değil, vatandaşlarımızın manevi değerlerini, özel durumlarını, hassasiyetlerini gözetmelerini bekliyoruz. Tüketiciyi korumayan bir sistem yürümez ve tüketici sistemin asli unsurudur.

Yaşanan hadise sonrası ilgili şirket tarafından yapılan açıklama kamuoyunu tatmin etmediği gibi yapılan kesme uygulamasının gerekçesi olarak da kabul edilemez. Bütün şirketler yaptıkları işin hassasiyetine uygun davranmalıdır. BEDAŞ ve tedarik şirketi olan CK Boğaziçi EPSAŞ ile ilgili soruşturma sürecini başlattık. Derinlemesine araştıracağız ve kamu vicdanını yaralayan bu olayda dahli olanlara hak ettikleri cezayı vereceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şeker fabrikası çalışanlarının yetkinliğini artırılacak
07 Kasım 2019 19:54		 'Dünyadaki bor satışında çok büyük bir rekabet var'
07 Kasım 2019 19:46
9 ayda 24 bin kişi daha Milyoner oldu
07 Kasım 2019 13:37		 Varlık Fonu at yarışları ve bahisleri hizmet alımı için süreç başladı
07 Kasım 2019 12:28
ASELSAN teknolojisi Ankaray araçlarında
07 Kasım 2019 11:26		 '20 yıl vadeyle asgari ücretlileri ev sahibi yapacağız'
07 Kasım 2019 11:00
Serbest dolaşımda olmayan eşyaya transit eşya hükümleri uygulanacak
07 Kasım 2019 10:49		 Karayollarında durum
07 Kasım 2019 09:24
Ispanaktan bile kriz çıktı
07 Kasım 2019 07:15		 İmalata fon dopingi
07 Kasım 2019 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:19 - Taksiciden turiste şantaj: 150 lira vermezsen geri götürürüm21:14 - Karın ağrısı şikayetiyle gitti, tahlil sırası beklerken öldü21:09 - Sahte imzalı 1 milyon 750 bin liralık senetle kabusu yaşadı21:05 - HDP'li vekil kürsüye çıkınca, İYİ Parti grubu salonu terk etti21:04 - Memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanı'yla konuştuk... 'Rahmetli annemin bir sözü vardı, atın kuyruğu dursun sen durma'20:58 - Kırklareli'nde sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı20:53 - CHP'li İlgezdi'den 'sansür' tepkisi20:48 - Erdoğan'ın avukatı: Şehit annesi olduğu anlaşılınca şikayetçi olmadık20:43 - FETÖ'den gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı20:39 - Bakan Akar: YPG/PKK ihlalleri ile mücadele ediyoruz
20:35 - Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe... Kırmızı listedeki 2 terörist öldürüldü20:31 - Stajının son gününde ölen İlayda toprağa verildi20:26 - Akıncı Üssü davası: Sanıklar savunma yaptı20:22 - Etkisiz hale getirilen teröristler sivil katili çıktı20:18 - Sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor serbest20:14 - Tüm coğrafi veriler kayıt altına alınacak20:10 - İşte Türkiye'deki yabancı sayısı20:06 - 'Hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bülent Arınç'tan istifa açıklaması
İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
Eşine ulaşmak için müşteriyi arayan bankaya 100 bin TL ceza
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
Üniversitede toplu istifa...Bir grup akademisyen dilekçe verdi
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 4
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 1
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
V For Vendetta 2
ptt kargo 4
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
ankara 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 2
dindar bir gençlik istiyorum 2
son buluşmada bakılan noktalar 1
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam