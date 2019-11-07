Meslektaşını vuran doktor tutuklandı
|07 Kasım 2019 20:02
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Avcılar'da, birlikte yaşadığı ve aynı yerde görev yaptığı kadın meslektaşını silahla vurarak ağır yaralayan tıp merkezi sahibi doktor tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Amasyalılar Caddesi'ndeki bir tıp merkezi sahibi Celal T, birlikte yaşadığı ve aynı yerde görev yaptığı yabancı uyruklu meslektaşı A.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, Celal T, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla ateş ettiği A.K'yi ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tıp merkezinden kaçmaya çalışan Celal T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Celal T, işlemlerinin ardından sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesinde tutuklandı.
Bu arada, 112 Acil Servis ekiplerince Bakırköy Dr. Sadi Konukoğlu Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu ve çiftin 3 yaşında çocukları bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, tıp merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin içeriye girdiği, koridorda silahını çıkardığı ve A.K'nin kapısını vurarak dışarı çıkmasını beklediği görülüyor.
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