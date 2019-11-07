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'Hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "George Soros adlı şahsın sponsoru olduğu bir kuruluşun yayımladığı rapordaki iddiaların gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır"
 07 Kasım 2019 20:06
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'Hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde ortaya atılan iddialar hakkında, "George Soros adlı şahsın sponsoru olduğu bir kuruluşun yayımladığı rapordaki iddiaların gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyeliği sırasında bazı lobi faaliyetleri yaptığına ilişkin iddialarla ilgili AA'ya yazılı açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Organize Suç ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi (OCCRP) adlı kuruluşun, sızdırıldığı ileri sürülen e-maillere dayandırarak ortaya attığı iddialar için, "Son günlerde kamuoyunun gündemine getirilmeye çalışılan ve George Soros adlı şahsın sponsoru olduğu bir kuruluşun yayınladığı rapordaki iddiaların gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hamdolsun siyasi hayatım boyunca etik olmayan, hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Paul Manafort adını da ilk kez bu şahıs ABD'de ceza aldığında duymuştum. Her ikisi de milletvekili olan (Serhiy) Lovoçkin ve kardeşi ile ise geçmişe dayanan dostluğumuz var. Adı geçen eski Ukrayna Devlet Başkanı (Viktor) Yanukoviç döneminde Başkanlık İdaresi Başkanıydı. AKPM üyesi olduğum dönemde şimdiki AKPM üyesi Türk milletvekilleri gibi birçok üye ülkede çok sayıda seçim gözlemciliği (30 civarı) yaptım. Seçim değerlendirmeleri ise ortak raporda yer alır."

Çavuşoğlu, Ukrayna dahil Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin Avrupa Atlantik kurumlarıyla entegrasyonunu her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı
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