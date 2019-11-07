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İşte Türkiye'deki yabancı sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 680 bin 603 olduğunu belirterek, "İkamet izniyle kalanların sayısı 1 milyon 70 bin 144'tür. Uluslararası koruma kapsamındakilerin sayısı ise 324 bin 161 olup, ülkemizde toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunuyor" dedi.
 07 Kasım 2019 20:10
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İşte Türkiye'deki yabancı sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İçişleri Komisyonu'nda 'Türkiye'de Göç Yönetimi' sunumu yaptı. Soylu, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle, önemli göç ve iltica akınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, Türkiye'nin göçmenler için geçiş ülkesi konumunun yanı sıra bir hedef ülke haline de geldiğini söyledi.

Bakan Soylu, sunumda göç yönetimine ilişkin güncel rakamları da paylaştı. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 680 bin 603 olduğunu aktaran Soylu, "İkamet izniyle kalanların sayısı 1 milyon 70 bin 144'tür. Uluslararası koruma kapsamındakilerin sayısı ise 324 bin 161 olup, ülkemizde toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunuyor" dedi.

'SON 3 YILDA, 171 BİN 967 KİŞİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ'

2014 yılından sonra düzensiz göçmen sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"2014 yılına kadar ortalama 50 bin civarlarında seyreden düzensiz göçmen sayısında son 5 yılda gözle görülür bir artış yaşandı. 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı. Son 3 yılda, 93 bin 123 Afganistan vatandaşı, 13 bin 549 Pakistan vatandaşı ve diğer ülke vatandaşlarından 65 bin 295 kişi olmak üzere toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine gönderildi. 2019 itibarıyla ülkemizde uluslararası koruma kapsamında bulunan kişi sayısı, 324 bin 161 olurken, 2019'da 43 bin 670 kişi ülkemizde uluslararası koruma başvurusu yaptı."

'GERİ GÖNDERME MERKEZI KAPASİTESİ 20 BİNE ÇIKARILDI'

Bakan Soylu, düzensiz göçle alakalı yapılan çalışmalarla ilgili, "2015'te 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi 20 bine çıkarıldı. 2015 ve 2019 yıllarında iki farklı 'Düzensiz Göç Strateji Belgesi' ve 'Ulusal Eylem Planı' hazırlandı. Kaynak ülkelerle iş birliği geliştirildi. 'Düzensiz Göç Ortak Veritabanı' kuruldu. 'Ulusal Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması' oluşturuldu. Hedeflerimiz, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında güncellenmektedir. 12 Temmuz'dan bu yana 46 binden fazla kaçak göçmen yakalandı. 30 Ekim'e kadar tanınan sürenin dolmasının ardından başka illerde kayıtlı Suriyeli göçmenler ve çeşitli uyruklardan kaçak göçmenler İstanbul'dan gönderilmiştir bu sayı 190 bindir. Ayrıca İstanbul'da 2018 yılında çeşitli uyruklardan 28 bin 364 düzensiz göçmen yakalanırken, bu rakam 94 bin 531'e yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin kamp içi 62 bin 673, kamp dışı 3 milyon 617 bin 930 ve toplamda 3 milyon 680 bin 603 kişi olduğunu kaydeden Soylu, geçici koruma kapsamına alınan kişinin hak ve hizmetlerden faydalanabilmesi için kayıtlı olduğu ilde yaşaması gerektiğini söyledi. Bakan Soylu, 'Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı' hakkında bilgi verdiği sunumda konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce 'Düzensiz Göç Strateji Belgesi' ve 'Ulusal Eylem Planı' hazırlandı. Bu plan ile sınır güvenliğinin artırılması ve düzensiz göçle mücadele alanında tedbirlerin geliştirilmesi, düzensiz iş gücü göçünün etkin ve kapsamlı politikalarla yönetilmesi, düzensiz göçmenlere ilişkin ülke içindeki işlemlerin insan hakları odaklı yürütülmesi, hassas durumdaki düzensiz göçmenlerin korunmasına yönelik çalışmaların artırılması ve düzensiz göçle mücadelede kanıta dayalı politikalar üretilmesi planlanıyor. Ayrıca, plan ile düzensiz göçmenlerin insan hakları standartları çerçevesinde geri gönderilmesi sisteminin güçlendirilmesi ve yeniden uyumlarının sağlanması hedefleniyor."

'HEDEF, GÖÇÜ KAYNAĞINDA ÖNLEMEK'

Bakan Soylu, düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası mekanizmalar ve iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Soylu, hazırlanan 'Göç Strateji Belgesi' ile sınır güvenliğinin artırılması ve düzensiz göçle mücadele alanında tedbirlerin geliştirilmesinin amaçlandığını belirterek, "Düzensiz iş gücü göçünün etkin ve kapsamlı politikalarla yönetilmesi, düzensiz göçmenlere ilişkin ülke içindeki işlemlerin insan hakları odaklı yürütülmesi, hassas durumdaki düzensiz göçmenlerin korunmasına yönelik çalışmaların artırılması ve düzensiz göçle mücadelede kanıta dayalı politikalar üretilmesi, düzensiz göçmenlerin insan hakları standartları çerçevesinde geri gönderilmesi sisteminin güçlendirilmesi ve yeniden uyumlarının sağlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

'BU BELGE, YABANCILARA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BİLDİRMEK İÇİN'

Soylu ayrıca, son günlerde kamuoyunda yer alan 'Uyum Strateji Belgesi' ve 'Ulusal Eylem Planı'nda da gizli bir belge olmadığını da ifade etti. Söz konusu çalışmaların, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve göç alanında çalışan akademisyenlerin katkılarıyla hazırlandığını aktaran Soylu, "Göç Kurulu Toplantıları'nda defalarca tartışılarak kabul edilmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır. Ülkemizde, 180 binin üzerinde yabancı öğrenci, çok sayıda uluslararası şirket çalışanı yabancı, Irak Türkmenlerinden Uygur Türklerine kadar gönül coğrafyamızdan gelmiş çok sayıda sığınmacı bulunmaktadır. Belge, bu yabancıların ülkemizde bulundukları süre içinde hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmeleri, kamu kuruluşlarımız arasında koordinasyonun sağlanması, kamu hizmetlerinin planlanması amacıyla bütüncül bir göç politikasının parçası olarak hazırlanmıştır" dedi.
DHA
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