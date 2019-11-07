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Etkisiz hale getirilen teröristler sivil katili çıktı

"Kıran-4" operasyonu kapsamında Ağrı Dağı'nın "Hallaç" ve "Belezer" olarak adlandırılan bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli çalışmada etkisiz hale getirilen 8 teröristin, bir asker ve bir sivilin şehit edilmesi, 8'si sivil 15 kişinin yaralanması olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda terör eyleminin faili olduğu belirlendi
 07 Kasım 2019 20:22
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Etkisiz hale getirilen teröristler sivil katili çıktı

Ağrı Dağı'nda yürütülen "Kıran-4" operasyonunda etkisiz hale getirilen 8 teröristin, bir asker ve bir sivilin şehit edilmesi, 8'si sivil 15 kişinin yaralanması olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda terör eyleminin faili olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı unsurlarca bugün Ağrı Dağı'nda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun detayları ortaya çıktı.

Operasyon öncesi bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, Ağrı Dağı'nın "Hallaç" ve "Berezer" olarak adlandırılan bölgelerinde bir grup teröristin kış hazırlığı kapsamında barındığını ve yaklaşan kış öncesinde başta sınır hattında bulunan askeri birlikler olmak üzere güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduklarını tespit etti.

Bu tespit üzerine harekete geçen askeri timler ve polisler, Ağrı, Iğdır, Kars ve Erzincan'da yürütülen "Kıran-4" operasyonu çerçevesinde Ağrı Dağı'nın söz konusu bölgesinde "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" operasyonu başlattı.

Operasyonun bugünkü bölümünde belirlenen 8 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin 20 Ekim 2019 tarihinde Türkiye-İran sınır hattında 1 askerin şehit edildiği, 7 askerin yaralandığı Kozlu Hudut Bölük Komutanlığına ait zırhlı araca yönelik roketatarlı saldırı olayı ile 1 Haziran 2019'da yine Türkiye-İran hudut hattında konuşlu Şehit Piyade Er Vedat Özkaya Hudut Karakol Komutanlığı bölgesinde 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, 8 sivil vatandaşın yaralandığı el yapımı patlayıcılı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Teröristlerin bu saldırılar dışında karıştıkları diğer terör eylemleri ve tarihleri ise şöyle:

"17 Mayıs 2019'da, Şehit Piyade Er Vedat Özkaya Hudut Karakol Komutanlığı bölgesinde Türkiye-İran hudut yoluna el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi, 21 Mayıs, 25 Mayıs ve 26 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye-İran sınır hattındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Hudut Karakol Komutanlığına yönelik taciz ateşi açılması, 15 Eylül 2019'da aynı komutanlık bölgesinde keşif-gözetleme faaliyeti yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına taciz ateşi açılması eylemleri"

Kent genelinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı
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