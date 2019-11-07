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Stajının son gününde ölen İlayda toprağa verildi

Milano'da stajının son gününde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 21 yaşındaki İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı.
 07 Kasım 2019 20:31
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Stajının son gününde ölen İlayda toprağa verildi

İlayda Yarcan, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimi için İtalya'ya gitti. Milano'daki Boccani Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Yarcan, İtalya'nın en büyük bankalarından Ubi Banca'da staj yaptı. Stajının son gününde hayatını kaybeden genç kız, staj yaptığı bankadan iş teklifi almıştı. Geçirdiği kalp krizi sonucu Milano'da hayatını kaybeden genç kızın cenazesi 17 gün sonra İstanbul'a getirildi. İlayda Yarcan için öğleyin Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda taziyeleri iş insanı annesi Şeniz Yarcan ve bir şirketin Varlık Yönetimi Direktörü Levent Güngör Yarcan kabul etti. Cenaze törenine İlayda Yarcan ailesinin yakınları, dostları, genç kızın arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından İlayda Yarcan'ın cenazesi Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

Şeniz Yarcan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 22 Kasım'da kızının staj yaptığı bankanın yöneticileri ile İtalya'da bir anma töreni gerçekleştireceklerini ve 23 Kasım'da da kızlarının diplomasını Bocconi Üniversitesi'nden alacaklarını duyurdu. Sosyal Medya hesabından kızının çekilen son fotoğraflarını paylaşan Şeniz Yarcan, paylaşımının altına şu notu düştü:

"İlayda'm. Vefatından 17 gün sonra seni nihayet İstanbul'a götürüyorum. Ubi Banca'daki başarılı stajında yaşamının son gününde çekilen aile fotoğrafınızı, bu mecrada kıvançla paylaşıyorum. 22 Kasım'da Ubi Banca yöneticilerinle Brescia'da seni anacağız meleğim, gururum, bitanem. 23 Kasım'da ise, o yüksek başarınla hak ettiğin diplomanı Bocconi Üniversitesi Milano'da Ubi Banca yöneticilerinin de katılımıyla alacağız, seni tekrar anacağız. Linkedin sayfandan iş teklifi aldın sen son haftanda. Bu küçücük yaşında Milano'da dokunduğun hocaların, yöneticilerin ağladı. %75 başarı bursuyla okuduğun Koç Lisesi camian da seni İstanbul'da bekliyor canım. Şunu bil ki seni sana yakışan şekilde uğurluyor tüm çevren meleğim. Sen rahat uyu, son nefesimize dek bizimle olacaksın. Annen, baban, ablan. 21. Yaşında, hayatının son 3 gününde katıldığın Ubi Banca etkinliğinde çekilen aile resminizi, 5.5 aydır her gün Milano-Brescia treninde uyuyan melek halini ve geçmiş yaz stajlarından Turkcell'in seni duyurduğu fotoğrafını da kısacık iş hayatının anısı adına buradan paylaşıyorum gururum kızım İlayda'm"

DHA
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