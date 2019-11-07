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Kırklareli'nde sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden sağlık ve polis ekiplerine düzenlenen taşlı sopalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
 07 Kasım 2019 20:58
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Kırklareli'nde sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden sağlık ve polis ekiplerine düzenlenen taşlı sopalı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi çeşme meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişinin yaralandığı bilgisini alan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Ardından iki grubun kavgasını yatıştırmaya çalışan polise de taş ve sopalarla saldırı düzenlendi. Olayda bir polis memuru ve sağlık çalışanı yaralandı.

Ekipler biber gazıyla saldırganlara müdahale etti.

Yaralılar Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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