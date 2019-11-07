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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, tahlil sırası beklerken öldü

Sakarya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir genç, hastanede tahlil sırası beklerken yaşamını yitirdi. Kanber'in ölümüyle ilgili savcılık, soruşturma başlattı.
 07 Kasım 2019 21:14
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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, tahlil sırası beklerken öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tesisatçı Emre Kanber (33), karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tahlil için beklerken, yaşamını yitirdi.

Adapazarı'nda doğal gaz tesisatıyla uğraşan Emre Kanber, doğal gaz firmasında çalışmak üzere Pamukova'ya geldi. Kanber, karın ağrısı şikayeti üzerine, arkadaşlarıyla beraber Pamukova Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Kanber, ikinci kan tahlili için beklerken, hava almak için çıktığı acil servisin koridorunda aniden yere yığıldı. Arkadaşı ile hastane çalışanları tarafından sedyeyle odaya alınan Kanber, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kanber'in ölümüyle ilgili savcılık, soruşturma başlattı. Emre Kanber'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampusu Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.

DHA
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