Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
|07 Kasım 2019 21:30
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 hard disk, 2 bilgisayar, 11 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 4 deste kupon bülteni, 6 kupon yazıcısı ve 6 bin 250 lira ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
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