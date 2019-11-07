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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, iki ülkeden iş insanlarıyla buluştu.
 07 Kasım 2019 21:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, iki ülkeden iş insanlarıyla buluştu.

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Varkert Bazar'da düzenlenen ortak basın toplantısının ardından iş insanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Anadolu Ajansı
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