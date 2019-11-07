1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Proje Topluluğu sorumlusu Doç. Dr. Kenan Demir ve öğrenciler, kent merkezindeki ilkokulları sabahları ders başlamadan önce ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli eğitici oyunlar oynuyor. Proje kapsamında merkez USO İlkokulu öğrencileri, sabah ders öncesi MAKÜ öğrencilerinin drama etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Doç. Dr. Kenan Demir ve MAKÜ'lü öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.
 07 Kasım 2019 21:51
Yazdır
İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Proje Topluluğu sorumlusu Doç. Dr. Kenan Demir ve öğrenciler, kent merkezindeki ilkokulları sabahları ders başlamadan önce ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli eğitici oyunlar oynuyor. Proje kapsamında merkez USO İlkokulu öğrencileri, sabah ders öncesi MAKÜ öğrencilerinin drama etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Doç. Dr. Kenan Demir ve MAKÜ'lü öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.

MAKÜ Proje Topluluğu sorumlusu Doç. Dr. Kenan Demir ve öğrenciler, kent merkezindeki ilkokulları sabahları ders başlamadan önce ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli eğitici oyunlar oynuyor. Etkinlikler sayesinde hem çocukların güzel vakit geçirmesi hem de iletişim becerilerinin gelişmesi sağlıyor. MAKÜ'lü öğrenciler ise üniversitede öğrendiklerini pratiğe dökerek kendilerini öğretmenliğe hazırlıyor.

'ÇOCUK DEMEK OYUN DEMEK'

MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Demir, okullarda çocukların oyunla eğitime alınmadığını, sürekli sıralara oturmak zorunda kaldığını söyledi. "Çocuk demek, oyun demek" diyen Doç. Dr. Demir, MAKÜ Proje Topluluğu ekibi olarak ilkokul öğrencilerini okulun dışına, bahçeye çıkararak eğitsel oyunlarla iletişim becerilerini, tanışma kaynaşma becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Proje topluluğunda eğitim fakültesinin her bölümünden öğrenciler olduğunu anlatan Doç. Dr. Demir, "Öğretmen adaylarımız okullara gelip hem tecrübe kazanıyor hem de öğrencilerin güzel vakit geçirmesini sağlıyor" dedi. MAKÜ Proje Topluluğu olarak geçen yıl 51 proje yaptıklarını belirten Doç. Dr. Demir, "Bu şekilde yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye ulaştık. Ankara, Antalya, Muğla'ya giderek çalışma yaptık. Dolayısıyla öğrencilerimiz üniversitede öğretmenlik adına öğrendiklerini doğrudan doğruya okullarda uyguluyor. Böylelikle öğrendikleri teorik bilgiyi pekiştirmiş oluyor" diye konuştu.

'FAKÜLTEDE ÖĞRETİLENLERİ OKULLARDA UYGULUYORUZ'

MAKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Deniz Kocabaş ise, "Drama liderliği eğitimi alıyorum. Fakültede bize öğretilenleri okullara gelerek öğrencilere uyguluyoruz. Öğrencilerin mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Sınıfta, sırada sadece dinleyerek ders öğrenmek yerine kendileri bir şeyler yapınca çok daha güzel öğrenebiliyorlar" dedi. USO İlkokulu Müdürü Nuri Düden de hayatın kendisinin drama olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz sabahleyin drama etkinliğinden sonra derslere daha zevkle girdi. Bu etkinlik MAKÜ ile işbirliğimizin güzel bir örneğini teşkil ediyor. Üniversite rektörlüğüne, öğrencilerine ve Doç. Dr. Kenan Demir'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. Düden, yıl boyunca bu tür etkinliklerin devam edeceğini de belirtti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Okul müdürü onlardan yana'
07 Kasım 2019 18:25		 Yozgat'taki bu lise para basıyor
07 Kasım 2019 14:12
TÜİK'ten okullara bilgisayar desteği
06 Kasım 2019 16:37		 İlkokul öğrencileri, mektupla ilçelerini tanıtıyor
06 Kasım 2019 15:32
Özel okul iflas edince öğrenciler ortada kaldı
06 Kasım 2019 14:52		 4 bin öğretmen, öğrencilerinin evlerine misafir oldu
06 Kasım 2019 12:25
Haftada 1 gün eğitimle lise diploması ve ustalık belgesi alacaklar
05 Kasım 2019 14:24		 Öğrenciler uzayı ve bilimi okul koridorunda öğreniyor
05 Kasım 2019 13:11
Okulların sıra ve masaları öğrencilerden
04 Kasım 2019 22:02		 Köy okulundaki öğrenciler hayallerini hasat etti
04 Kasım 2019 19:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:59 - Esenyurt'ta üniversite öğrencisine silahlı saldırı22:59 - Gümüşhane Belediye Başkanı'na saldırı girişimi22:55 - Avukatın yanağını ısıran sanık hakim önünde22:50 - Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor22:45 - Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü22:44 - Yurt içinde ikamet eden 15,7 milyon kişi seyahate çıktı22:41 - Meclis'te ne kadar personel çalışıyor?22:37 - Hakkari'de operasyon: Silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi22:33 - Kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı22:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı
21:57 - 'Mezopotamya güneşi' bulgur için sıraya girdiler21:51 - İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor21:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarıyla bir araya geldi21:41 - Halil Mutlu: İlk gördüğüm şampiyon Naim ağabeyimdi21:36 - Gümüşhane Belediye Başkanı'na saldırı girişimi21:30 - Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı21:24 - Pet şişelerden duvar ören öğretmenlere ödül21:19 - Taksiciden turiste şantaj: 150 lira vermezsen geri götürürüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
Bazı memurlara, emeklilikte de silah edinebilme hakkı verildi
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
Bülent Arınç'tan istifa açıklaması
İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
Eşine ulaşmak için müşteriyi arayan bankaya 100 bin TL ceza
Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
Üniversitede toplu istifa...Bir grup akademisyen dilekçe verdi
Öğretmenlere, ara tatilde ek ders düzenlemesi yolda
FETÖ elebaşı ağır hasta... Sürekli doktor değiştiriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaldırım taşının altına biriken su 2
ptt kargo 4
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 4
nabil dirar 1
son buluşmada bakılan noktalar 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 5
ahmet hakan 1
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam