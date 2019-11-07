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Kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı

Düzce'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, çift yönlü trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, çalışmaların ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.
 07 Kasım 2019 22:33
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Kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce istikametinde seyreden Hüseyin Ertürk idaresindeki 81 ER 805 plakalı demir yüklü kamyon, Tepeköy mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonun yolu kaplaması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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