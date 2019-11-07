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Hakkari'de operasyon: Silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
 07 Kasım 2019 22:37
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Hakkari'de operasyon: Silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Bu kapsamda, Çukurca ilçesi Taşbaşı köyü kırsalı ile Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkisinde önceki gün 2 sığınak tespit edildi.

Ekiplerin sığınaklarda yaptığı aramalarda, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait şarjör ve 20 fişek, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 dinamit lokumu, 150 elektrikli fünye, 302 metre infilaklı fitil, 500 metre bakır tel, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 akü ve pil bloğu, 8 tüp, uyku tulumu ve çok sayıda çorap, 2 hilti, lehim makinesi, spiral makinesi, mutfak robotu, çeki halatı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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