Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü
Aksaray'da bir kişi, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.
|07 Kasım 2019 22:45
|Yazdır
Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan M.E (48) ile evine misafirliğe gelen babası R.E. (72) arasında miras yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba R.E. üzerinde taşıdığı tabancayla oğlu M.E'yi başından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.E. kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan R.E. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray-Nevşehir kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gümüşhane Belediye Başkanı'na saldırı girişimi
07 Kasım 2019 22:59
|Avukatın yanağını ısıran sanık hakim önünde
07 Kasım 2019 22:55
|Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
07 Kasım 2019 21:30
|Kırklareli'nde sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı
07 Kasım 2019 20:58
|Sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor serbest
07 Kasım 2019 20:18
|Turistlere sahte rapor düzenleyen doktor gözaltında
06 Kasım 2019 22:29
|Alperen'in ölümünde, 3 müfettişe 'görevi ihmal'den iddianame
06 Kasım 2019 07:41
|Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan, cezaevinden tahliye edildi
04 Kasım 2019 23:37
|Vapurdaki tacizciye 6,5 yıla kadar hapis istemi
04 Kasım 2019 20:31
|Emine Bulut davasının gerekçeli kararı açıklandı
04 Kasım 2019 19:38