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Yurt içinde ikamet eden 15,7 milyon kişi seyahate çıktı

Hanehalkı yurt içi turizm ikinci çeyrek verilerine göre, yurt içinde ikamet eden 15 milyon 697 bin kişi seyahate çıktı.
 07 Kasım 2019 22:44
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Yurt içinde ikamet eden 15,7 milyon kişi seyahate çıktı

Hanehalkı yurt içi turizm ikinci çeyrek verilerine göre, yurt içinde ikamet eden 15 milyon 697 bin kişi seyahate çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan Hanehalkı yurt içi turizm ikinci çeyrek verilerini paylaştı. Buna göre, yurt içinde ikamet eden 15 milyon 697 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 artarak 19 milyon 324 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Seyahate çıkanlar, ortalama 556 TL harcadı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 129 milyon 254 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 556 TL oldu.

Seyahate çıkanlar, 10 milyar 744 milyon 960 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 45,8 artarak 10 milyar 744 milyon 960 bin TL olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 92,7'sini 9 milyar 962 milyon 995 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 7,3'ünü ise 781 milyon 965 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 64,9 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 26,6 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise ile yüzde 3,4 ile 'sağlık' yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 95 milyon 253 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 14 milyon 979 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 9 milyon 408 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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