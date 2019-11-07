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Avukatın yanağını ısıran sanık hakim önünde

Bursa'da bir avukatı yanağından ısırdıktan sonra bıçakla tehdit eden sanığın yargılanmasına başlanıldı.
 07 Kasım 2019 22:55
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Avukatın yanağını ısıran sanık hakim önünde

Bursa'da bir avukatı yanağından ısırdıktan sonra bıçakla tehdit eden sanığın yargılanmasına başlanıldı.

Olay, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Orhaneli'nin Göynükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Koyun sattığı Ömer K'den 4 yıldır parasını tahsil edemeyen bir vatandaş, Avukat Cüneyt Bülent Şeker'i tuttu. Şeker, icra memurları ve jandarma ile birlikte borçlunun evine gitti. Burada koyunların yükleneceği kamyoneti bekleyen Şeker ve beraberindekiler, bir anda borçlu ailenin saldırısına uğradı. Borçlu Ömer K, annesine Şeker'e saldırmasını söyledi. Anne bıçak alarak Şeker'e saldırmaya çalışırken etraftakiler tarafından engellendi. Bunun üzerine Ömer K, Şeker'in yanağını ısırdı.

Bugün Bursa adliyesinde görülecek davanın hakiminin başka bir duruşmaya bakması üzerine yazılı ifadeleri alınan sanık ve müştekinin duruşması ileri bir tarihe ertelendi. Gazetecilere konuşan müşteki Av. Cüneyt Bülent Şeker, "Bursa'da bir kesim zorbalıkla her şeyin üstesinden gelebileceğini sanıyor. Bu kesim avukata saldırıyor, gazeteciye saldırıyor, polise, doktora saldırıyor. Bu olayda söz konusu saldırı avukatları hedef almıştır. Çünkü o gün benimle birlikte orada bulunan birçok insan vardı, fakat şahıs gelip bana saldırdı. Avukatları günah keçisi olarak görmek çok basit bir şey, ama biz sadece işimizi yaptık. Biz bir suç işlediğimiz zaman kamu görevlisi gibi yargılanıyorsak aynı şekilde korunmalıyız da. Bizi bu şekilde şiddetle ya da saldırılarla engelleyemezler. Kanun şiddetle engellenmez. Biz sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Biz hem görevimizi yapmaktan, hem de bu tür şiddet olaylarının takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Bursa Barosu Başkanı avukat Gürkan Altun, meslektaşı Cüneyt Bülent Şeker'e haciz sırasında yapılan saldırıyı kınayarak, '' Avukatların üstlendikleri davalarla özdeşleştirilmeleri sebebiyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi. Hiçbir avukatın baktığı dava sebebiyle hasım olarak görülemeyeceğini ifade eden Altun, "Bu toplum, bu sakat bakış açısından ancak saldırganlara ciddi ceza verilmesiyle kurtarılabilir. Ne yazık ki meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker de bu sakat mantığın mağduru olmuştur. Yine ne acıdır ki saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiştir. Fakat biz davayı sonuna kadar takip edip, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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