1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Makbule usta' eşinden devraldığı lastik tamirhanesini işletiyor

Bolu'da yaşayan 52 yaşındaki Makbule Mutluer, yardım için gittiği oto lastik tamirhanesini eşi emekli olduktan sonra devralarak 5 yıldır lastik değişimi ve tamiri ile rot-balans ayarı yapıyor.
 07 Kasım 2019 23:17
Yazdır
'Makbule usta' eşinden devraldığı lastik tamirhanesini işletiyor

Bolu'da yaşayan Makbule Mutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları büyüyünce evde sıkılmaya başladığını belirterek, çalışmak istemesi üzerine eşine yardım etmek için oto lastik tamirhanesine gidip gelmeye başladığını söyledi.

Zamanla mesleğin inceliklerini öğrendiğini aktaran Mutluer, "Bu işe başlayalı 10 sene oldu. İlk başladığımda sanayide biraz garip karşılandım. Sanayideki arkadaşlar 'Senin burada ne işin var. Evinde otursana, ev işi yapsana.' dedi. Aradan zaman geçince bana alıştılar. Bu durumdan ben de memnunum, müşteriler de memnun. İşimden de memnunum." diye konuştu.

"Kadının yapmayacağı bir şey yok bence"

Mutluer, işini çok sevdiğini dile getirerek, "İnsanlar 'Bu kadın işi değil.' dedi ama kadının yapmayacağı bir şey yok bence. Herkes her şeyi yapabilir. İş yapmaktan zorlanmadım, işimi seviyorum. Sadece insanların bu işi yapmama karşı bakışlarından zorlandım." ifadelerini kullandı.

Müşterilerle ilgilenip lastik değişim ve tamir işlerini yaptığını anlatan Mutluer, şöyle devam etti:

"Büyük lastiklerde biraz zorlanıyorum. Büyük lastiklere gücümün yetmediği zamanlar oluyor. Genelde küçükleri yapıyorum. Yapamayacağım türde lastik gelince eşimi yardıma çağırıyorum. Bana yardım ediyor çünkü bir kadın olarak büyük lastiklerde zorlanıyorum. Ona göre büyük makine aldım ama yine de güç istiyor.

"Aslında zor değil, ağır iş"

Eşim emekli olunca dükkanı bana devretti. Şimdi ben işletiyorum. Eşim emekli olalı yaklaşık 5 sene oldu. O günden beri tüm işleri kendim yapıyorum. Önceden eşime yardım ediyordum. Lastikçilik bana kolay geliyor ama diğer kadınlara göre zor olabilir. Aslında zor değil, ağır iş. Güç isteyen bir iş. Yoksa bir zorluğu yok."

Kadınlara da çalışmaları tavsiyesinde bulunan Mutluer, herkesin her işi yapabileceğini vurguladı.

Mutluer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkes her işi yapabilir. Çoluk çocuk büyüyüp evde yalnız kalınca insanın canı sıkılıyor. Kadınlar da yalnız kaldığında evde işleri olmadığında ek iş yapabilir. Hem çalışırlar, sigortaları işler, emekli olabilirler. Bunları düşünmek lazım. Her kadının çalışmasını ve emekli olmasını isterim. İlla lastikçilik ya da ağır iş de değil kendilerine göre işler yapabilirler."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
08 Kasım 2019 00:02		 İnşaat ustası muhtarın işini karısı üstlendi
07 Kasım 2019 23:51
İnternetten satın aldıkları eşeklerle çiftlik kurdular
07 Kasım 2019 23:33		 Trabzon'da uçuruma düşen keçileri AFAD ekipleri kurtardı
07 Kasım 2019 23:29
Fotoğrafçıların gün batımı adresi: Emre Gölü
07 Kasım 2019 23:25		 'Uludağ'ın köşkleri'nde kış dinlencesine yoğun ilgi
07 Kasım 2019 23:21
'Bozkırdaki vaha'nın temizliği emekli memura emanet
07 Kasım 2019 23:13		 Kadın sadekar sanatıyla mücevherlere değer katıyor
07 Kasım 2019 23:09
Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot
07 Kasım 2019 23:05		 Yurt içinde ikamet eden 15,7 milyon kişi seyahate çıktı
07 Kasım 2019 22:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - 18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde00:02 - Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı00:00 - 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor23:59 - 675/6. Madde KHK mağduru 12. dönem astsubay kursiyerlerinden mesaj var23:57 - Numan Kurtulmuş: Biz kuklacıları tanıyoruz23:51 - İnşaat ustası muhtarın işini karısı üstlendi23:46 - Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı23:42 - Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı23:37 - Google'dan zararlı uygulamaların önüne geçecek iş birliği
23:33 - İnternetten satın aldıkları eşeklerle çiftlik kurdular23:29 - Trabzon'da uçuruma düşen keçileri AFAD ekipleri kurtardı23:27 - Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim23:25 - Fotoğrafçıların gün batımı adresi: Emre Gölü23:21 - 'Uludağ'ın köşkleri'nde kış dinlencesine yoğun ilgi23:18 - Meral Akşener, il başkanının cenaze törenine katıldı23:17 - 'Makbule usta' eşinden devraldığı lastik tamirhanesini işletiyor23:17 - CHP'li Arık: Çocuklarınızdan da mı utanmadınız?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nabil dirar 1
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 9
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 4
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 2
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
dindar bir gençlik istiyorum 2
ankara 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 2
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam