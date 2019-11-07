'Uludağ'ın köşkleri'nde kış dinlencesine yoğun ilgi

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Uludağ'daki Sarıalan mevkisi, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Sarıalan mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen ve ihale usulüyle özel işletmeye devredilen orman köşklerinde, henüz kış gelmeden rezervasyonlar yüzde 80 doldu. Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisi, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

Bu bölgede bulunan ve etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, görselliğiyle insanları cezbeden orman köşklerinde, kışın yer bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Henüz kış aylarına girmeden yoğun talebin gerçekleştiği köşklerde aralık-ocak-şubat ayları dönemi için yapılan rezervasyonlar da yüzde 80'e ulaştı.

"Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için ilk tercih burası"

İşletme müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otel konseptinde konaklama hizmeti verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Özenoğlu, en az 4 kişilik olmak üzere 52 bungalov evlerinin olduğunu dile getirdi.

Havaların soğumasıyla yoğunluklarının başladığını vurgulayan Özenoğlu, "Ağırlıklı Orta Doğu müşterilerimiz var. Yerli misafirlerimiz de yoğunlukta geliyor. Kış döneminin gelmesiyle yoğun bir süreç geçiriyoruz. Temmuz-ağustos aylarında belli yoğun günlerimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Özenoğlu, kışa hazır olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Uludağ'da kış şehir şartlarına göre daha erken başlıyor. Kasım ayında kar yağma olasılığı yüksek. Şimdiden rezervasyonlarımız dolu dolu gidiyor. Doluluk oranımız aralık-şubat ayları arasında neredeyse yüzde 80 civarında. Burada doğayla iç içe bir ortam var. İnsanların huzurla tatil yapabilecekleri bir yer. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için ilk tercih burası. Evlerimiz tamamen ahşap bungalov tipi evler. Tam donanımlı her şey var.

Uludağ'daki normal otellerden farklı çalışıyoruz. İnsanlar sadece kayak yapmaya gelseler bile bizde konaklayıp teleferikle kolayca o bölgelere çıkabilirler. İkinci bölgeye 4 kilometre uzaklıktayız. Burada konaklayanlar sürekli bizi tercih eden insanlar. Onlar için burası ikinci ev gibi. Huzurlu aile ortamı var. Bizim reklamımızı konaklayanlar yapıyor."