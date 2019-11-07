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Fotoğrafçıların gün batımı adresi: Emre Gölü

Tarihi Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü çevresindeki volkanik kaya oluşumlarının göl üzerinde oluşturduğu yansıma karelerini yakaladığı yeni adresi oldu.
 07 Kasım 2019 23:25
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Fotoğrafçıların gün batımı adresi: Emre Gölü

Tarihi Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü, gün batımı başta olmak üzere çevresindeki volkanik kayaların göl üzerindeki yansımalarıyla ortaya çıkan eşsiz manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu.

İhsaniye Kaymakamlığı ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin (FRİGKÜM) "Frig Vadisi Turizm Geliştirme Projesi" kapsamında kurduğu Emre Gölü Sosyal Tesisi, son iki yıldır devlet-özel sektör yatırımlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak tüf kayalık arazide şekillenen Emre Gölü, "gün batımı" ile "yansıma" tutkunu fotoğrafçıların uğrak noktası haline geldi.

Kral Midas kayığıyla göle açılan fotoğrafçılar, güneşin batışı başta olmak üzere, gölün çevresinde ve içerisindeki kaya oymaları ile çeşitli kuş türlerinin karelerini yakalamaya çalışıyor.

Tesisin işletmecisi Mustafa Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Frigya'nın Türkiye'nin yeni doğal turizm cenneti olduğunu söyledi.

Frig Vadisi'nin 3 bin yıllık bir geçmişin olduğunu dile getiren Gökmen, şöyle konuştu:

"Vadi içerisinde, muhteşem bir Emre Gölü'müz var. Son günlerde de fotoğraf tutkunları gölümüze yoğun ilgi gösteriyor. Emre Gölü, gün batımı ile gün doğumunun çevresindeki kaya oymalarıyla birlikte fotoğraflandığı bir adres. Mevsimlerden sonbahar olmasından Frig Vadisi, yine fotoğraf tutkunlarına sarının değişik tonlarını da sunuyor. Gizemli Frigya'nın doğa güzellikleri insanları cezbediyor. Emre Gölü'müz ile misafirlerimize sunduğumuz farklı konseptlerle tesisimiz ziyaretçi akınına uğruyor."

"Fotoğraf açısından da çok zengin bir bölge"

İstanbul'dan Emre Gölü'ne gelen fotoğraf tutkunu Mehmet Altay, Frigya'nın sonbahar mevsiminde Türkiye'de gezilebilecek en güzel yerlerden olduğunu vurguladı.

Tarih ile doğanın iç içe olduğunu aktaran Altay, "Bölge çok güzel ve biz de gezdikçe keyif alıyoruz. Frigya'nın Türkiye'de keşfedilmesi gereken bir adres olduğunu düşünüyorum. Ayrıca da Frigya, fotoğraf açısından da çok zengin bir bölge. Özellikle çevrede malzeme çok bol. Potansiyeli yüksek olan Frigya'yı, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına hiç düşünmeden tavsiye ediyorum. Özellikle de sonbahar ve ilkbahar aylarında harika." diye konuştu.

"Fotoğraf tutkunları buraya uğrasınlar"

Dilek Altay da yaklaşık 7 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarına giderek güzel kareler yakalamaya çalıştığını anlattı.

Emre Gölü'ne ilk kez geldiğini belirten Altay, "Buranın bu kadar güzel bir yer olacağını asla tahmin etmiyordum. Özellikle de gün batımı müthiş. Göl üzerindeki yansımalar ile doğa harikası volkanik taşlar fotoğrafçılar için büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Bütün fotoğraf tutkunlarına buraya uğramalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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