1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzon'un gençleri rakibine direnemedi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Trabzonspor, Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaştı. Müsabakadan bordo-mavililer 3-1 yenik ayrıldı.
 07 Kasım 2019 23:14
Yazdır
Trabzon'un gençleri rakibine direnemedi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Trabzonspor, Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaştı. Müsabakadan bordo-mavililer 3-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, bir üst tura çıkma şansını kaybetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Suleymanov'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Uros Spajic'in kafa vuruşunu kaleci Erce kornere çeldi.

70. dakikada sağ kanatta yaptığı baskı sonrasında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Canbaz'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanı içine döndü.

90+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa dokunan Ignatjev'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Krasnodar

Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Frederic Haquette xx

Krasnodar: Kritsyuk xxx, Martynovich xxx, Spajic xx, Ramirez xx, Vilhena xx, Olsson xx (Kambolov dk. 77 xx), Stotski xx, Suleymanov xxx, Petrov xx, Manuel Fernandes xxx (Utkin dk. 63 xx), Ari xx (Ignatjev dk. 66 xxx)

Yedekler: Safonov, Fjoluson, Younes Namli, Marcus Berg

Teknik Direktör: Sergei Matveev

Trabzonspor: Erce x, Hosseini xx, Campi x, Ivanildo xx, Serkan Asan x, Kamil Ahmet xx (Yusuf dk. 87 ?), Doğan xx, Abdurrahim xx, Ahmet Canbaz x, Avdijaj xx (Nwakaeme dk. 65 xxx), Muhammet x (Sörloth dk. 72 x)

Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Novak, Fıratcan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Fernandes (dk. 27 ve 35), Ignatjev (dk. 90+3) (Krasnodar), Nwakaeme (dk. 90+4) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Spajic (Krasnodar), Campi (Trabzonspor)
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köksal Toptan: Rüşveti veren olmazsa alan da olmaz
07 Kasım 2019 23:07		 Ekim'de en konuşulan takım belli oldu
06 Kasım 2019 22:03
Galatasaray Real Madrid deplasmanında
06 Kasım 2019 20:41		 Beşiktaş'ta Abdullah Avcı şoku!.
06 Kasım 2019 17:15
Ziraat Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu
06 Kasım 2019 15:48		 Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi
05 Kasım 2019 20:45
Ali Koç'tan 'Lig dizayn ediliyor' iddiasına tepki
05 Kasım 2019 19:07		 Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu
05 Kasım 2019 15:20
UEFA'dan 5 futbolcuya asker selamı soruşturması
05 Kasım 2019 13:28		 Galatasaray'ın Real Madrid maçı kadrosu açıklandı
05 Kasım 2019 10:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - 18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde00:02 - Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı00:00 - 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor23:59 - 675/6. Madde KHK mağduru 12. dönem astsubay kursiyerlerinden mesaj var23:57 - Numan Kurtulmuş: Biz kuklacıları tanıyoruz23:51 - İnşaat ustası muhtarın işini karısı üstlendi23:46 - Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı23:42 - Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı23:37 - Google'dan zararlı uygulamaların önüne geçecek iş birliği
23:33 - İnternetten satın aldıkları eşeklerle çiftlik kurdular23:29 - Trabzon'da uçuruma düşen keçileri AFAD ekipleri kurtardı23:27 - Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim23:25 - Fotoğrafçıların gün batımı adresi: Emre Gölü23:21 - 'Uludağ'ın köşkleri'nde kış dinlencesine yoğun ilgi23:18 - Meral Akşener, il başkanının cenaze törenine katıldı23:17 - 'Makbule usta' eşinden devraldığı lastik tamirhanesini işletiyor23:17 - CHP'li Arık: Çocuklarınızdan da mı utanmadınız?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
kaldırım taşının altına biriken su 2
ankara 1
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 9
ptt kargo 4
arda kardeşler 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
son buluşmada bakılan noktalar 1
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
V For Vendetta 2
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam