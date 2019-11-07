1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Arık: Çocuklarınızdan da mı utanmadınız?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Aksaray'da bir okulda otizmli çocukların bir grup veli tarafından yuhalanmasıyla ilgili, "O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?" dedi.
 07 Kasım 2019 23:17
Yazdır
CHP'li Arık: Çocuklarınızdan da mı utanmadınız?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Aksaray'da bir okulda otizmli çocukların bir grup veli tarafından yuhalanmasıyla ilgili, "O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?" dedi.

CHP'li Arık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli çocukların yuhalanması ile ilgili, "Otizmli çocuklar okulun arka kapısından alınıyor. Bunların yanında da okul müdürü, mahalle muhtarı ve diğer velililer sizi ve çocuğunuzu yuhalasa, 'Sizi burada istemiyoruz, defolun gidin' dese siz ne hissedersiniz? Ne yaparsınız? Bu çocukları yuhalayan, bu aileleri örgütleyen okul müdürüne seslenmek istiyorum, hiç mi utanmadınız? O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
08 Kasım 2019 00:05		 Numan Kurtulmuş: Biz kuklacıları tanıyoruz
07 Kasım 2019 23:57
Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim
07 Kasım 2019 23:27		 Meral Akşener, il başkanının cenaze törenine katıldı
07 Kasım 2019 23:18
Meclis'te ne kadar personel çalışıyor?
07 Kasım 2019 22:41		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı
07 Kasım 2019 22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarıyla bir araya geldi
07 Kasım 2019 21:46		 Gümüşhane Belediye Başkanı'na saldırı girişimi
07 Kasım 2019 21:36
HDP'li vekil kürsüye çıkınca, İYİ Parti grubu salonu terk etti
07 Kasım 2019 21:05		 CHP'li İlgezdi'den 'sansür' tepkisi
07 Kasım 2019 20:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - 18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde00:02 - Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı00:00 - 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor23:59 - 675/6. Madde KHK mağduru 12. dönem astsubay kursiyerlerinden mesaj var23:57 - Numan Kurtulmuş: Biz kuklacıları tanıyoruz23:51 - İnşaat ustası muhtarın işini karısı üstlendi23:46 - Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı23:42 - Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı23:37 - Google'dan zararlı uygulamaların önüne geçecek iş birliği
23:33 - İnternetten satın aldıkları eşeklerle çiftlik kurdular23:29 - Trabzon'da uçuruma düşen keçileri AFAD ekipleri kurtardı23:27 - Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim23:25 - Fotoğrafçıların gün batımı adresi: Emre Gölü23:21 - 'Uludağ'ın köşkleri'nde kış dinlencesine yoğun ilgi23:18 - Meral Akşener, il başkanının cenaze törenine katıldı23:17 - 'Makbule usta' eşinden devraldığı lastik tamirhanesini işletiyor23:17 - CHP'li Arık: Çocuklarınızdan da mı utanmadınız?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
5'e razıydık 1
nabil dirar 1
ahmet hakan 1
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 4
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 1
ptt kargo 4
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam