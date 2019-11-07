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Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Habertürk canlı yayınına bağlandı. Arınç "Evet şunu belki söylememeliydim, 'KHK bir faciadır'. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK'lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti." dedi.
 07 Kasım 2019 23:27
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Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, "KHK faciadır" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Habertürk canlı yayınına bağlanan Arınç, "Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı" dedi.

Arınç'ın ifadelerinden satır başları şöyle:

- Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı.

- Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantı çok olumlu geçti.

- İstifa haberlerim yayınlandı, böyle bir şey yok.

- 2014'ten sonra bazı konularda parti ile ayrı düştüm.

- Partimin hizmetinde, Cumhurbaşkanı'nın yanındayım.

- Şehitlerin istismarını yapanlardan değilim.

- Evet şunu belki söylememeliydim, 'KHK bir faciadır'. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK'lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti.

- Yargı ile komisyon kararları arasında çelişki var.

- Nedim Şener hakkında zamanında olumlu düşüncelerim vardı, yanılmışım. Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Erdem Gül, Enis Berberoğlu hakkında olumlu konuştum. Bildiğim ve tanıdığım insanlara, gazetecilik mesleği adına sahip çıktım. 80 yaşındaki bir kadın gazeteci tahliye ediliyor, Nedim Şener dövünüyor. En azından bir gazetecilik dayanışması için bile arkadaşınıza bakmıyorsunuz.

- Nedim Şener, Ergenekon ve Balyoz'un rövanşını almaya çalışıyor.

- Nedim Şener, ağırlaştırılmış müebbet aldımı zil takıp oynuyor, Yargıtay bozdumu ağlıyor. Beraat suçmuş gibi konuşuyor.

- KHK faciadır demiştim ama senin (Şener) konuşman tam bir facia.

Habertürk
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