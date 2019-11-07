Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişilerin yanındaki yavru köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
|07 Kasım 2019 23:46
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Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bir grup genç ile Harun S. (57) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun S, bıçakla gençlerin gezdirdiği yavru köpeği yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı köpek, götürüldüğü veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu arada köpeğin sahibi olduğu öğrenilen Gökhan Y'yi arkadaşları teselli etti.
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