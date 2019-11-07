1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişilerin yanındaki yavru köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
 07 Kasım 2019 23:46
Yazdır
Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bir grup genç ile Harun S. (57) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun S, bıçakla gençlerin gezdirdiği yavru köpeği yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı köpek, götürüldüğü veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada köpeğin sahibi olduğu öğrenilen Gökhan Y'yi arkadaşları teselli etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avukatın yanağını ısıran sanık hakim önünde
07 Kasım 2019 22:55		 Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü
07 Kasım 2019 22:45
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
07 Kasım 2019 21:30		 Kırklareli'nde sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı
07 Kasım 2019 20:58
Sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor serbest
07 Kasım 2019 20:18		 Turistlere sahte rapor düzenleyen doktor gözaltında
06 Kasım 2019 22:29
Alperen'in ölümünde, 3 müfettişe 'görevi ihmal'den iddianame
06 Kasım 2019 07:41		 Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan, cezaevinden tahliye edildi
04 Kasım 2019 23:37
Vapurdaki tacizciye 6,5 yıla kadar hapis istemi
04 Kasım 2019 20:31		 Emine Bulut davasının gerekçeli kararı açıklandı
04 Kasım 2019 19:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - 18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde00:02 - Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı00:00 - 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor23:59 - 675/6. Madde KHK mağduru 12. dönem astsubay kursiyerlerinden mesaj var23:57 - Numan Kurtulmuş: Biz kuklacıları tanıyoruz23:51 - İnşaat ustası muhtarın işini karısı üstlendi23:46 - Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı23:42 - Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı23:37 - Google'dan zararlı uygulamaların önüne geçecek iş birliği
23:33 - İnternetten satın aldıkları eşeklerle çiftlik kurdular23:29 - Trabzon'da uçuruma düşen keçileri AFAD ekipleri kurtardı23:27 - Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim23:25 - Fotoğrafçıların gün batımı adresi: Emre Gölü23:21 - 'Uludağ'ın köşkleri'nde kış dinlencesine yoğun ilgi23:18 - Meral Akşener, il başkanının cenaze törenine katıldı23:17 - 'Makbule usta' eşinden devraldığı lastik tamirhanesini işletiyor23:17 - CHP'li Arık: Çocuklarınızdan da mı utanmadınız?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 1
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 2
ahmet hakan 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
5'e razıydık 1
nabil dirar 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 2
SON İLANLAR
Muş Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
İstanbul Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı, MGM'ye 100 personel alınacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlaı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlaı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli 45 Mühendis alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam