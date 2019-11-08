Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Muş'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
|08 Kasım 2019 00:02
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Ramazan Uğurlu (54) yönetimindeki 39 BD 327 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden İbrahim Güler idaresindeki 62 AD 893 kamyonet, Muş-Bingöl kara yolunun 7'inci kilometresinde çarpıştı.
Otomobil ve kamyonet yol kenarındaki bir evin ihata duvarına çarparak durdu.
Kazada otomobilde sıkışan Uğurlu ile Fatih Özer (44) hayatını kaybetti, kamyonetin sürücüsü İbrahim Güler ile Harun Atabey ve Yasin Tutuş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı.
Uğurlu ile Özer'in İl Özel İdaresinde görevli oldukları öğrenildi.
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