Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Temin Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM

MERKEZİ KOMUTANLIĞI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y), (aa), (bb) ve (ıı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"y) Öğrenci: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitime alınan subay ve astsubay adayları eğitim protokolleri kapsamında eğitim verilen dost ve müttefik ülkelerin personelini,"

"aa) Başvuru Sıralamaya Esas Puanı: Sivil kaynaklı subay adayları için KPSS notunun %70'i ile ALES notunun %30'u alınarak oluşturulan puanı,

bb) Sağlık Yönetmeliği: 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğini,"

"ıı) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,"

"ss) Geçici Kayıt Tarihi: Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl ve yedek adayların, istenen belgeleri tamamlayarak mezun olma şartını sağlamış ancak mezuniyet durumunu gösterir belgeyi alamamış adaylar hariç kayıt olduğu ve intibak eğitiminin başladığı tarihi,

şş) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Senatosunu,

tt) Kayıt Kabul Komisyonu: Geçici kayıt ve kabulle ilgili işlemleri yapmak üzere Başkanlıkça görevlendirilen komisyonu,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 - (1) SUEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfalarında yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Temin Merkezince belirlenir.

(2) Adayların başvuruları, elektronik ortam üzerinden Temin Merkezi tarafından belirtilen tarihler arasında alınır.

(3) Adayların KPSS ile ALES taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS ve ALES taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir. Başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar adaylar çağrılır. Ancak, şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında pilot, tabip ve bando branşlarındaki subay adayları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM'e girecek adaylar için KPSS ve ALES notunun ihtiyaç halinde istenmemesi durumunda başvurusu kabul edilen tüm adaylar seçme sınavlarına çağrılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) Astsubay kaynaklı adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki karargah ve kurum amirliklerine bir talep formu ve ekinde 10 uncu maddede istenen bilgiler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

(2) Subaylık sınavına katılacak personelin hazırladığı evrak bağlı olduğu birlik, karargah ve kurumlarınca incelenir. Adayın talep formu, birlik komutanı kanaat formu ve ALES sonuç belgesi; birlik, karargah ve kurumlarca faaliyet takvimine uygun olarak Temin Merkezine gönderilir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Müracaatlar, Temin Merkezince değerlendirilir. Sicil, ceza, mahkeme, hizmet yılı ve benzeri durumlarının tespiti ile istihbari yönden incelenmek üzere ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 - (1) SUEM'e başvuru yapacak adaylardan;

a) Astsubay kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Subaylık için sınava müracaat tarihinde değerlendirme notu ortalaması, değerlendirmeye ilişkin tam notun yüzde seksenbeş ve daha yukarısı olmak,

2) 5 inci maddede yazılı olan şartlara haiz olmak,

3) EK-1'de örneği bulunan Birlik Komutanları Kanaat Raporunun olumlu olması,

4) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yapılıyor olmamak,

5) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

6) ALES'ten Bakanlık onayıyla belirlenen taban puanı veya üzerinde not almak,

7) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için; Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen, gemi adamlarında sınıf yeterlilikleri açısından aranacak sağlık şartlarını taşımak,

8) Hamile olmamak.

b) Sivil kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 5 inci maddede yazılı olan şartları haiz olmak,

3) KPSS ve ALES'te Bakanlık onayıyla belirlenen puan türünden taban puanı veya üzerinde puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az %80'ini almış olmak,

4) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu ilgili sağlık kuruluşundan almak,

7) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

12) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

16) Hamile olmamak.

c) SUEM'e başvuran adayların birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

ç) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında pilot, tabip ve bando branşlarındaki subay adayları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM'e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç duyulması halinde KPSS ve ALES notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 10 - (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığı beyanını,

d) Sivil kaynaklı adaylar için KPSS sonuç bilgilerini,

e) ALES sonuç bilgilerini,

f) Sivil kaynaklı adaylar için askerlik ile ilişkisinin bulunmadığı bilgisini,

g) Lisans veya lisansüstü mezuniyet bilgisini veya Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar mezun olabilecek durumda olanların öğrenci belgesine ilişkin bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - (1) Sınav komisyonları şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:

a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon, Bakan oluru ile belirlenir. Komisyon, sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.

b) Fiziki kontrol komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü, vücudunda jilet izi bulunmamak, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunmamak hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay, astsubay, tabip ve yardımcı sağlık personelinden oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında iki beden eğitimi öğretim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

d) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim Merkez Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla karar alır; eşitlik halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

e) Sınavın özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde, temin merkezinin teklifi ve başkanlık kararı ile bu maddedeki komisyonlar dışında temin faaliyetlerini kolaylaştırıcı idari komisyonlar oluşturulabilir.

(2) Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkla koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde bahse konu komisyonlarda öğretim elemanı, Başkanlık tarafından görevlendirilir.

(3) Fiziki kontrol komisyonu ile fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararlarına itiraz talebi olan adaylar itiraz karar komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

(4) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez. Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur, ancak adayların hastalık, yaralanma gibi sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılamayacağı durumlarda devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun görülen başka bir tarihte sınava alınabilir; sınav tarihi, son sınav gününe gelen aday için bu hüküm uygulanmaz."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17 - (1) Adayların başarı sıralamasına esas SUEM giriş puanı;

a) Astsubay kaynaklı olan adaylar için, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirlediği branş kontenjanları doğrultusunda ayrı ayrı ALES puanının %40'ı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20'si, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %30'unun toplamı olarak belirlenir. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; ALES puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Sivil kaynaklı adaylar için, KPSS puanının % 30'u, ALES puanının %10'u, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20'si, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %30'unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Başvuru Sıralamaya Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

c) Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında pilot, tabip ve bando branşları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM'e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS ve ALES notunun ihtiyaç halinde istenmemesi durumunda, başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40'ı, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Adaylar arasında başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) SUEM giriş puanına göre erkek, kadın, astsubay kaynaklı olan adaylar ve dış kaynaktan şehit ve malul eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sivil kaynaklı erkek ve kadın adaylar için asıl adayların en az bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Astsubay kaynaklı olan adaylar ile şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30'una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

(4) Sınav evrakı Temin Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18 - (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl ve yedek adaylar Temin Merkezi tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler.

(2) "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere SUEM'e müracaat ederler. Astsubay kaynaklı adaylardan görevin sebep ve tesiri ile vazife veya harp malullüğü aylığı bağlananlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunca haklarında vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden "Subay olarak sınıfının veya branşının uygun kadro görev yerlerinde görev yapar." kararlı sağlık raporu istenir. Sahil Güvenlik Komutanlığında bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylardan ilave olarak; Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen, gemi adamlarında sınıf yeterlilikleri açısından aranacak sağlık şartlarını taşıdığını gösteren "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu bu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alması istenir. "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" sağlık raporunu aldığı halde "Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu" alamayan veya "Gemiadamı Olamaz Sağlık Raporu" alan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

(3) Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmayan ve olumsuz rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19 - (1) SUEM'e, kesin başarı listesine göre planlanmış ve olumlu sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Kayıt Kabul Komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmadığı anlaşılan, adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20 - (1) SUEM'e geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esasları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları başlatılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. İntibak eğitimi süresi içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanamayan adayların işlemlerine eğitim-öğretim döneminde devam edilir.

(2) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince adayların SUEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21 - (1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezince belirlenecek takvim içinde getirmeyen veya hakkında "Muvazzaf veya Sözleşmeli Subay Olamaz" raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında "Muvazzaf veya Sözleşmeli Subay Olamaz" raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında, SUEM'e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, SUEM'den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç işgünü içinde SUEM'e evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Temin Merkezi tarafından işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle SUEM'den ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha SUEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, ayrılan veya çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 23 - (1) Geçici kaydı yapılan adayların 9 uncu maddede belirtilen esaslara göre Başkanlıkça güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, vefat eden veya giriş şartlarında belirtilen yükseköğretim kurumlarından Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar mezun olamayan adayların öğrenciliği sonlandırılır ve dosyaları SUEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi halinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görüşleri alınarak Başkanlık tarafından belirlenir."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) ASEM giriş sınavına başvurular elektronik ortam üzerinden Temin Merkezi tarafından belirlenen tarihler arasında alınır.

(3) Adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir. Başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar adaylar çağrılır. Ancak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sağlık ve bando branşlarında istihdam edilmek üzere ASEM'e girecek adaylar için KPSS notunun ihtiyaç halinde istenmemesi durumunda başvurusu kabul edilen tüm adaylar seçme sınavlarına çağrılır."

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki karargah ve kurum amirliklerine bir talep formu ve ekinde 30 uncu maddedeki başvuruda istenen bilgiler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

(2) Birlik, karargah ve kurumlarca, astsubaylık sınavına katılacak personelin hazırladığı evrak birliklerince incelenir, talep formu, birlik komutanı kanaat formu faaliyet takvimine uygun olarak Temin Merkezine gönderilir."

"(4) Müracaatlar, Temin Merkezince değerlendirilir, sicil, ceza, mahkeme, hizmet yılı vb. durumlarının tespiti ile istihbari yönden incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir."

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 29 - (1) ASEM'e başvuru yapacak uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde değerlendirme notu veya puanı ortalaması, değerlendirmeye ilişkin tam notun veya puanın yüzde seksen ve daha yukarısı olmak,

b) 25 inci maddedeki şartları haiz olmak,

c) Ek-1'de örneği bulunan Birlik Komutanları Kanaat Raporunun olumlu olması,

ç) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e) AGYS'de Bakanlık onayıyla belirlenen puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

(2) ASEM'e başvuru yapacak sivil kaynaklı adaylarda ise aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 25 inci maddedeki şartlara haiz olmak,

c) KPSS'de Bakanlık onayıyla belirlenen puan türünden taban puanı veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının başvurularında, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

3) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan sunmak,

ğ) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

j) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

l) Hamile olmamak.

(3) ASEM'e başvuran adayların birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

(4) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere ASEM'e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç duyulması halinde KPSS notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir.

(5) Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sağlık ve bando branşlarında istihdam edilmek üzere ASEM'e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç duyulması halinde KPSS notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir."

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 30 - (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı,

d) Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar hariç KPSS sonuç bilgilerini,

e) Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar için AGYS sonuç bilgilerini,

f) Sivil kaynaklı adaylar için askerlik ile ilişkisinin bulunmadığı bilgisini,

g) Lisans veya lisansüstü mezuniyet bilgisini veya Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar mezun olabilecek durumda olanların öğrenci belgesine ilişkin bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen ve elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 31 - (1) Sınav komisyonları şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:

a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon, Bakan oluru ile belirlenir. Komisyon sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.

b) Fiziki kontrol komisyonu: Adayların, fiziki yeterlilik testi öncesi, boy-kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü, vücudunda jilet izi bulunmamak, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunmamak, fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay, astsubay, tabip ve yardımcı sağlık personelinden oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında iki beden eğitimi öğretim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

d) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim Merkez Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla karar alır; eşitlik halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkça koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde bahse konu komisyonlarda öğretim elemanı, Başkanlık tarafından görevlendirilir.

(3) Sınavın özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde, temin merkezinin teklifi ve başkanlık kararı ile bu maddedeki komisyonlar dışında temin faaliyetlerini kolaylaştırıcı idari komisyonlar oluşturulabilir.

(4) Fiziki kontrol komisyonu ile fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararlarına itiraz talebi olan adaylar itiraz karar komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

(5) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir."

MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 32 - (1) Astsubaylığa geçiş yapmak isteyen uzman jandarma ve uzman erbaşlar Akademi veya ÖSYM veya belirlenecek üniversite tarafından Temin Merkezi adına yapılan Astsubaylığa Geçiş Genel Yetenek Sınavına (AGYS) girerler. Bu sınavın tarihi ve başvuru esasları Başkanlıkla koordine edilerek Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından duyurulur."

MADDE 24 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez. Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur, ancak adaylar hastalık, yaralanma gibi sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılamayacağı durumlarda devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun görülen başka bir tarihte sınava alınabilir, sınav tarihi, adayın müracaat ettiği branşa ait son sınav gününe gelen aday için bu hüküm uygulanmaz."

MADDE 25 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 38 - (1) Adayların başarı sıralamasına esas ASEM giriş puanı;

a) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için, AGYS puanının %40'ı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20'si, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının % 30'unun toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; AGYS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Sivil kaynaklı adaylar için; KPSS puanının %40'ı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20'si, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %30'unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sağlık ve bando branşlarında istihdam edilmek üzere ASEM'e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS notunun ihtiyaç halinde istenmemesi durumunda, başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40'ı, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) ASEM giriş puanına göre erkek, kadın, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve dış kaynaktan şehit ve malul eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sivil kaynaklı erkek ve kadın adaylar için asıl adayların en az bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Uzman jandarma, uzman erbaş kaynaklı olan adaylar ile şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl adayların % 30'una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

(4) Sınav evrakı Temin Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir."

MADDE 27 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 39 - (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl ve yedek adayların Temin Merkezi tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen rapor vermeye yetkili tam teşekküllü devlet veya araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır.

(2) "Jandarma veya Sahil Güvenlik Branşında Muvazzaf veya Sözleşmeli Astsubay Olur" sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere ASEM'e müracaat ederler. Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylardan görevin sebep ve tesiri ile vazife veya harp malullüğü aylığı bağlananlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunca haklarında vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden "Astsubay Olarak Uygun Branşlarda Astsubay Olur" sağlık raporu istenir.

(3) Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmayan ve olumsuz rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz."

MADDE 28 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 40 - (1) ASEM'e, kesin başarı listesine göre planlanmış ve olumlu sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Kayıt Kabul Komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmadığı anlaşılan adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır."

MADDE 29 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 41 - (1) ASEM'e geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esasları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları başlatılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. İntibak eğitimi süresi içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanamayan adayların işlemlerine eğitim-öğretim döneminde devam edilir.

(2) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince adayların ASEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır."

MADDE 30 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 42 - (1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezince belirlenecek takvim içinde getirmeyen veya hakkında "Muvazzaf veya Sözleşmeli Astsubay Olamaz" raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında "Muvazzaf veya Sözleşmeli Astsubay Olamaz" raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında ASEM'e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ASEM'den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç işgünü içinde ASEM'e evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları kayıt kabulleri yapılmaz. Bu adayların dosyaları ASEM tarafından işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz."

MADDE 31 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sağlık hükümleri hariç, ASEM'den ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha ASEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir."

MADDE 32 - Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 44 - (1) Geçici kaydı yapılan adayların 29 uncu maddede belirtilen esaslara göre Başkanlıkça güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, vefat eden veya giriş şartlarında belirtilen yükseköğretim kurumlarından Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar mezun olamayan adayların öğrenciliği sonlandırılır ve dosyaları ASEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi halinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görüşleri alınarak Başkanlık tarafından belirlenir."

MADDE 33 - Aynı Yönetmeliğe 47/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Ön sözleşme ve ilk sözleşmenin yapılması

MADDE 47/B - (1) Ön sözleşme ve ön sözleşmeden sonraki ilk sözleşmeyi yapmaya Başkanlık yetkilidir.

Adaylara müktesep hak verilmesi ile malul durumdaki adayların sınav ve sağlık işlemleri

MADDE 47/C - (1) Aşağıda belirtilen haller Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca değerlendirilerek, bu durumdaki personele bir defaya mahsus müktesep hak verilip verilmeyeceği karara bağlanır:

a) Astsubay kaynaklı SUEM adaylarından seçme sınavlarına katılmaya hakkı olan personelin, görev esnasında sınava katılamayacak derecede yaralanması halinde veya hamilelik durumunda,

b) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı ASEM adaylarından seçme sınavlarına katılmaya hakkı olan personelin, görev esnasında sınava katılamayacak derecede yaralanması halinde.

(2) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup göreve devam eden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli adayların sağlık durumu; SUEM'e başvuranlar için vazife malulü olan subayların sağlık yeteneklerine göre, ASEM'e başvuranlar için ise vazife malulü olan astsubayların sağlık yeteneklerine göre değerlendirilir.

(3) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup göreve devam eden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olan adaylardan, sağlık raporuna istinaden, fiziki yeterlilik sınavına katılmaya uygun olmayanların başarı sıralamasına esas puanı; ALES/AGYS puanının %50'si ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olarak belirlenir.

(4) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup göreve devam eden adayların kontenjanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi ve Bakanlık onayı ile ayrıca belirlenir."

MADDE 34 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.