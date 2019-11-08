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Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 08 Kasım 2019 01:05
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Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan "Dernekler Birimi: İl Dernekler Müdürlüğü ile İlçe Dernekler Büro Şefliğini," ibaresi "Sivil toplumla ilişkiler birimi: İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibareleri "Cumhurbaşkanınca" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan "dernekler birimine" ibaresi "sivil toplumla ilişkiler birimine", "Dernekler birimlerince" ibareleri "Sivil toplumla ilişkiler birimlerince" ve "Dernekler birimleri" ibaresi ise "Sivil toplumla ilişkiler birimleri" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dernekler biriminden" ibaresi "sivil toplumla ilişkiler biriminden" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanları birlikte yürütür."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanları birlikte yürütür.

Memurlar.Net
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