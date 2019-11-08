Polis Akademisi Başkanlığı Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ GİRİŞ

VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"o) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,"

"r) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarıyla ilgili kontenjan, Bakanlık onayıyla belirlenir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan "Başkanlıkça" ibaresi "Mülakat sınav komisyonu hariç, Başkanlıkça" olarak değiştirilmiştir.

"Mülakat sınav kabul komisyonu başkan ve üyeleri Bakan onayıyla, diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:"

"ç) Mülakat sınav komisyonu; Bakanın, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) PAEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.

(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır.

(3) Emniyet mensubu olmayan adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağırılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.

(4) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"3) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90'ını almış olmak,"

"15) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunmamak."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 10 - (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı,

d) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "istenen belgelerde" ibaresi "verilen bilgilerde" şeklinde değiştirilmiştir.

"10 uncu maddeye uygun olarak birimlere yapılan müracaatlar Polis Akademisi Başkanlığına gönderilir."

"(2) Emniyet mensubu olmayan adaylar, Başkanlıkça ilan edilen yer, zaman ve ortamda 10 uncu maddeye uygun şekilde müracaatlarını yaparlar."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sınav sonuç listelerinin ve yedek adayların belirlenmesinde, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Emniyet mensubu olmayan adaylar için PAEM giriş puanına göre erkek, kadın ve şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların %30'una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

b) Emniyet mensubu adaylar için, PAEM giriş puanına göre erkek ve kadın için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların %30'una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir."

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.