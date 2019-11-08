1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hapiste 40 ülkeden DEAŞ'lı var

Türkiye'nin yabancı uyruklu DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine göndermeyi gündemine alması Avrupalıları endişelendiriyor. Cezaevindeki 1172 DEAŞ'lının 750'si yabancı uyruklu. Bunlar İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, İsviçre, Belçika, ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 40 ülkenin vatandaşları.
 08 Kasım 2019 06:40
Yazdır
Hapiste 40 ülkeden DEAŞ'lı var

Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte DEAŞ'lıların durumu da tartışma konusu oldu. Harekatı karalamak için DEAŞ'ın canlanacağını bahane eden Avrupa'nın DEAŞ'ın önemli insan kaynaklarından olduğu biliniyor. Batılı ülkeler, kendi vatandaşı olan DEAŞ'lı teröristleri geri kabul konusunda hiçbir somut adım atmadığı gibi, ülkelerine dönmesini engellemek için de vatandaşlıktan çıkarma yolunu bile gündemine aldı. Türkiye'den ise "İster çıkarın, ister çıkarmayın, elimizdeki DEAŞ'lıları ülkelerine göndeririz" açıklaması geldi.

BAKANLIKTA İADE MESAİSİ


Türkiye, gerek Suriye'de yakalanan, gerekse Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan yabancı teröristleri ülkelerine gönderme konusunda kararlı. Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerin önemli kısmının hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının kesinleştiği ya da temyiz aşamasında olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı yasalar kapsamında, hükmü netleşmiş DEAŞ'lıların cezalarını vatandaşı olduğu ülkede çekmesi için çalışma yürütüyor. Henüz hapse çarptırılmamış yabancı DEAŞ'lıların da ülkelerinde yargılanması için gerekli adımlar atılacak.


BİN 172 DEAŞ'LININ 750'Sİ YABANCI
Bu kararlı tutum Avrupa'da panik havası oluştururken, Türkiye'deki cezaevlerinde bin 172 DEAŞ'lı bulunduğu öğrenildi. Bunların 750'sini yabancı teröristler oluşturuyor. Yine cezaevlerindeki yabancı DEAŞ militanlarının 22'si de kadın. 750 DEAŞ'lının 40 farklı ülke vatandaşı olduğu öğrenilirken en fazla tutuklu Suriye ve Irak'tan. Bunun yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre, Kanada, Rusya, Ermenistan, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi ülke vatandaşları da cezaevlerinde.

638'İNİN CEZASI KESİNLEŞMİŞ

750 DEAŞ'lıdan 638'i hapse çarptırıldı. Bunlardan 231'i hükümlü konumunda, yani hakkında verilen hapis cezaları kesinleşti. 407'si hakkında ise ilk derece mahkemelerince hapis cezaları verildi, dosyaları istinaf veya temyiz aşamasında (hükümözlü). Geriye kalan tutuklu 112 DEAŞ'lı hakkındaki soruşturma ve yargılamalar ise sürüyor. Bin 172 DEAŞ'lı teröristten 422'sinin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi. Yine bunlardan da 95'i hükümlü, 138 hükümözlü. Geriye kalan 189 kişinin ise yargılamaları devam ediyor.


327 terörist yakalandı
Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte Suriye'de kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 327 DEAŞ'lı yakalandı. Yine bunların 278'i yabancı uyruklu, 49'u ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Terör örgütü PYD/YPG, Barış Pınarı bölgesinde bulunan cezaevlerindeki DEAŞ'lıları serbest bırakmıştı. TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan DEAŞ'lılar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden temizlenen Afrin, El Bab, Azez ve Cerablus'taki cezaevlerinde tutuluyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan gözaltına alındı
08 Kasım 2019 08:08		 Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 10 şüpheliye gözaltı
08 Kasım 2019 07:50
ABD'li General: 'Soykırım' yok
08 Kasım 2019 07:30		 Yabancı kuruluşlardan Türkiye için olumlu mesaj
08 Kasım 2019 07:26
AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
08 Kasım 2019 07:06		 18 ülkede FETÖ okulu devralındı
08 Kasım 2019 06:50
Senatörler arasında Türkiye kavgası
08 Kasım 2019 06:11		 Polis Akademisi Başkanlığı Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
08 Kasım 2019 01:06
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
08 Kasım 2019 01:05		 Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
08 Kasım 2019 01:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:50 - Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 10 şüpheliye gözaltı07:30 - ABD'li General: 'Soykırım' yok07:26 - Yabancı kuruluşlardan Türkiye için olumlu mesaj07:20 - Tek suçları otizmli olmak07:06 - AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!06:50 - 18 ülkede FETÖ okulu devralındı06:40 - Hapiste 40 ülkeden DEAŞ'lı var06:31 - Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı06:11 - Senatörler arasında Türkiye kavgası05:03 - İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
01:06 - Polis Akademisi Başkanlığı Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik01:05 - Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik01:03 - Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik01:02 - Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik01:00 - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Temin Yönetmeliğinde Değişiklik00:59 - Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik00:27 - Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim00:05 - 8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik
Polis Akademisi Başkanlığı Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Temin Yönetmeliğinde Değişiklik
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor
8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arda kardeşler 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 1
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 4
son buluşmada bakılan noktalar 1
kaldırım taşının altına biriken su 2
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 9
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 5
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
SON İLANLAR
Sivas Buruciye Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Gümeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 25 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çesme Çestur 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gönen Belediyesi Engelli 7 İşci Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 14 İşçi Alacak
Aydın Büyüşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam