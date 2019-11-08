AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre Meclis eski başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın "KHK'lar bir faciadır, özür diliyorum" şeklindeki açıklaması AK Parti'de büyük tepkiye sebep oldu. Birçok milletvekili, parti yönetimine bu konudaki tepkisini dile getirdi. Arınç'ın FETÖ ile mücadele konusunda en önemli başlıklardan biri olan kamudan ihraçları eleştirmesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esefle karşıladım" cevabını vermişti. İletişim Başkanlığı da, Arınç'ın katıldığı YİK toplantısında "FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin güçlü bir biçimde vurgulandığı" açıklamasını yapmıştı.

ZOR DURUMDA KALDIK

AK Parti içinde de, Arınç'ın açıklamaları büyük tepki geçti. Bazı milletvekilleri hem Genel Merkez yönetimine, hem de Meclis grubu yöneticilerine bu rahatsızlarını iletti. Edinilen bilgilere göre parti yöneticileri ile görüşen milletvekilleri "Arınç'ın bu açıklamaları ilk değil, daha önceki bazı söylemleri de bizi zor durumda bırakmıştı. KHK'lılar konusundaki açıklaması ise artık bardağı taşırdı. Tabandan bize bu konuda tepki geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı artık bu işi çözsün. Hem AK Parti içinde olacaksın, hem de AK Parti'yi eleştireceksin. FETÖ mücadelesini de sulandırıyor. Çok büyük rahatsızlık var. Bazı eski bürokratların FETÖ suçlaması sebebiyle şimdi yumurta sattığını, temizliğine gittiğini söylüyor. Kim bu adamlar çıksın açıklasın. Ayrıca bahsettiği bazı isimler ve örnek verdiği kişiler FETÖ'nün ta kendisi. Ama masum göstermeye çalışıyor" görüşünü dile getirdi.

Milletvekilleri, Arınç'ın 'AK Parti çatısı altında iken konuşmasının etkisi ile hiç bir görevi olmadan konuşmasının etkisinin aynı olmadığı, YİK üyesi olarak konuşunca toplumun bunu farklı algıladığına' da dikkat çektikleri belirtildi.

ARINÇ: CÜMLEMİN HEPSİNE BAKIN

Bülent Arınç, FETÖ'cüleri aklamaya çalıştığı yönündeki eleştirilere Iğdır'dan cevap verdi. Arınç "Evet, konuşmamın içerisinde, KHK bir faciadır, cümlesi var ama söylediğimin önü de ve arkası da var. Eğer bu cümleyi salt, çıplak olarak alırsanız gerçekten yanlış bir cümledir. Yargı kararıyla beraat etmiş

insanların bu terörist yaftasından kurtulması lazım, bunun için de bir öneride bulundum" dedi. İstifasını isteyenlere "bedbahtlar' diyerek sert çıkan Arınç "İstifamı gerektirecek hiçbir şey yok" diye konuştu. Arınç, Erdoğan'ın 'esef verici' tepkisi için de "Konuşmasını saygıyla, takdirle karşılıyorum" yorumunu yaptı.

BÜLENT TURAN: İSTİFA ETMELİ

Bülent Arınç'ın açıklamalarına en sert tepkiyi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan verdi. Turan, şöyle konuştu: Kim olursa olsun, babamın oğlu da olsa yanlış yapıyorsa "dur" derim. Arınç'ın KHK ifadesi tam bir faciadır. Eğer bir hata varsa gerekli adımlar atılıyor. Ama bunu ekranlarda söylerseniz olmaz. 'Şahsi kanaatim' demek olmaz. Çünkü siz YİK üyesiniz. Söyleyeceğiniz bir şey varsa Cumhurbaşkanı'na söylersiniz. Ben inanmıyorum ama Danıştay üyesi pompacı olmuşsa bunu gider söylersiniz. 'KHK'lar fecaat' derseniz, onun altına imza atan Erdoğan'a "feci" demiş olursunuz. Ben Arınç'ın yerinde olsam, Cumhurbaşkanımızın 'Esefle karşıladım' açıklamasından sonra, YİK toplantısına gitmem istifa ederdim.

Yücel Kayaoğlu