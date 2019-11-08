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18 ülkede FETÖ okulu devralındı

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetleri için kullandığı okullardan 219'unu artık Maarif Vakfı yönetiyor.
 08 Kasım 2019 06:50
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18 ülkede FETÖ okulu devralındı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), yurt dışındaki FETÖ okullarının faaliyetlerini durdurmak ve ülkemizin eğitim ihracatında söz sahibi olması için 2016 yılında kuruldu. Geride bırakılan üç senede gelinen noktayı Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, basın mensuplarına anlattı. 2016-2019 arasındaki dönemin kurumsallaşma süreci olduğunu söyleyen Başkan Akgün, önümüzdeki üç senenin ise kalite odaklı bir dönem olacağının altını çizdi. Akgün, 65 ülkede temsilciliklerin bulunduğunu, 41 ülkede vakfa bağlı 317 eğitim kurumunun mevcut olduğunu ve halihazırda 36 bin 282 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. Şu ana kadar 100 ülke ile resmi temas sağlandığına, anlaşma sağlanan ülkelerde çalışmalara başlanıldığına vurgu yapan Akgün "On sekiz ülkede FETÖ/PDY'den bize devredilen 219 okul var" dedi.

Akgün, FETÖ'den okulların devralındığı söz konulu ülkelerin Afganistan, Çad, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Tunus ve Venezuela olduğunu söyledi.

700 FETÖ OKULU VAR

"FETÖ'nün 100 küsür ülkede 700 küsur eğitim birimi olduğu bilgisi var. Belgeye göre büyük çoğunluğu 350-400 civarı Batı ülkelerinde, özellikle ABD'de var. Geri kalan ülkelerde 350-400 civarında okuldan söz ediliyor" açıklamasını yapan Akgün, 700 küsür okulun her birinin ayrı bina ya da kampüste olduğu algının yanlış olduğunu ifade etti. Akgün, devralınanların dışında vakfın çeşitli ülkelerde 92 okul hizmete açtığının altını çizdi. Akgün "Bugün itibarıyla toplam sahada çalışan 5 bin 554 personelimiz var. Personelimizin 414'ü Türkiye'den. Gidenler okullarımızda çalışan toplam personelin yüzde 7,4'ünü oluşturuyor" diye konuştu.

896 MİLYON LİRA HARCANDI

Başkan Akgün, TMV'nin eğitim faaliyetlerinde gizli ajandasının bulunmadığını vurgularken vakfın faaliyet yürüttüğü ülkelerde üç senede toplam 896 milyon lira harcadıklarını söyledi. Finansal sürdürülebilirliği önemsediklerini de söyleyen Akgün, okulları 2023 yılında finansal anlamda kendi kendine yeter hale getirmeyi planladıklarını belirtti.
Türkiye
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