1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tek suçları otizmli olmak

Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalayıp sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler tepki çekti. Uzmanlar, otizmlilere karşı ön yargıyla yaklaşıldığını belirterek "Eğitim şart" dedi.
 08 Kasım 2019 07:20
Yazdır
Tek suçları otizmli olmak

Aksaray'da bulunan Mehmetçik İlkokulunda yaşanan hadise, sık sık yaşanan bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. İddiaya göre; otizmli bir öğrenci, teneffüste arkadaşıyla küçük bir sürtüşme yaşadı. Bunu duyan öğrencinin velisi, diğer aileleri organize edip okula gelerek otizmli öğrencileri yuhaladı ve sınıflarının kapatılmasını istedi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca paniğe kapılan okul müdürü, otizmli yazısını sildirdi. İddialarla ilgili soruşturma başlatan Aksaray Valiliği "Okulda 32 derslik mevcut. 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplamda 334 öğrenci öğrenim görmektedir. Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğrenimlerine devam etmektedir. 2020 yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yaptı. Otizmli çocuğu olan bir veli "Benim evladımın kime zararı var? Diğer arkadaşları bizim için altın gibi. Onlardan bir şey öğrensinler diye buradayız. Ama bazı aileler bizi istemiyor. Ayrıca 2 ayda üç öğretmen değişti. Çocuğumun resmen hayatıyla oynuyorlar" dedi.

AKRANLARIYLA BÜYÜRSE SIKINTI KALMAZ

Okulda yaşananları gazetemize değerlendiren Tohum Otizm Vakfı Genel Müdiresi Betül Selcen Özer, şunları söyledi: Otizmli bir çocuğun hayata bağlanması eğitimle olur. Bu hakkını elinden alırsan hayatla bağını koparırsın. Ülkemizde kanuni olarak sıkıntı yok fakat uygulamada problem söz konusu. Birçok yönetici otizmli çocuğun eğitimi engellediğini iddia ediyor. Öğrenci aileleri de başka bir mesele. Ön yargılı davranıyorlar. Çocuğa acıma duygusuyla bakılıyor. Korkmadan ve merhamet duygusuyla yaklaşmadan farklılıkların değer olarak görülmesi lazım. Aksaray'a gidip bunları anlatacağız. Otizmliler, akranlarıyla büyürse hiçbir sıkıntı kalmaz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN AKSARAY AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfların kapatılması ve akabinde otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Selçuk "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez. Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı" ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor
07 Kasım 2019 21:51		 'Okul müdürü onlardan yana'
07 Kasım 2019 18:25
Yozgat'taki bu lise para basıyor
07 Kasım 2019 14:12		 TÜİK'ten okullara bilgisayar desteği
06 Kasım 2019 16:37
İlkokul öğrencileri, mektupla ilçelerini tanıtıyor
06 Kasım 2019 15:32		 Özel okul iflas edince öğrenciler ortada kaldı
06 Kasım 2019 14:52
4 bin öğretmen, öğrencilerinin evlerine misafir oldu
06 Kasım 2019 12:25		 Haftada 1 gün eğitimle lise diploması ve ustalık belgesi alacaklar
05 Kasım 2019 14:24
Öğrenciler uzayı ve bilimi okul koridorunda öğreniyor
05 Kasım 2019 13:11		 Okulların sıra ve masaları öğrencilerden
04 Kasım 2019 22:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:50 - Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 10 şüpheliye gözaltı07:30 - ABD'li General: 'Soykırım' yok07:26 - Yabancı kuruluşlardan Türkiye için olumlu mesaj07:20 - Tek suçları otizmli olmak07:06 - AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!06:50 - 18 ülkede FETÖ okulu devralındı06:40 - Hapiste 40 ülkeden DEAŞ'lı var06:31 - Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı06:11 - Senatörler arasında Türkiye kavgası05:03 - İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
01:06 - Polis Akademisi Başkanlığı Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik01:05 - Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik01:03 - Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik01:02 - Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik01:00 - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Temin Yönetmeliğinde Değişiklik00:59 - Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik00:27 - Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim00:05 - 8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik
Polis Akademisi Başkanlığı Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Temin Yönetmeliğinde Değişiklik
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor
8 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 1
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 9
nabil dirar 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
dindar bir gençlik istiyorum 2
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 2
arda kardeşler 1
V For Vendetta 2
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 2
SON İLANLAR
Sivas Buruciye Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Gümeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 25 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çesme Çestur 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gönen Belediyesi Engelli 7 İşci Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 14 İşçi Alacak
Aydın Büyüşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam