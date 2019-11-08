Tek suçları otizmli olmak

Aksaray'da bulunan Mehmetçik İlkokulunda yaşanan hadise, sık sık yaşanan bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. İddiaya göre; otizmli bir öğrenci, teneffüste arkadaşıyla küçük bir sürtüşme yaşadı. Bunu duyan öğrencinin velisi, diğer aileleri organize edip okula gelerek otizmli öğrencileri yuhaladı ve sınıflarının kapatılmasını istedi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca paniğe kapılan okul müdürü, otizmli yazısını sildirdi. İddialarla ilgili soruşturma başlatan Aksaray Valiliği "Okulda 32 derslik mevcut. 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplamda 334 öğrenci öğrenim görmektedir. Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğrenimlerine devam etmektedir. 2020 yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yaptı. Otizmli çocuğu olan bir veli "Benim evladımın kime zararı var? Diğer arkadaşları bizim için altın gibi. Onlardan bir şey öğrensinler diye buradayız. Ama bazı aileler bizi istemiyor. Ayrıca 2 ayda üç öğretmen değişti. Çocuğumun resmen hayatıyla oynuyorlar" dedi.

AKRANLARIYLA BÜYÜRSE SIKINTI KALMAZ

Okulda yaşananları gazetemize değerlendiren Tohum Otizm Vakfı Genel Müdiresi Betül Selcen Özer, şunları söyledi: Otizmli bir çocuğun hayata bağlanması eğitimle olur. Bu hakkını elinden alırsan hayatla bağını koparırsın. Ülkemizde kanuni olarak sıkıntı yok fakat uygulamada problem söz konusu. Birçok yönetici otizmli çocuğun eğitimi engellediğini iddia ediyor. Öğrenci aileleri de başka bir mesele. Ön yargılı davranıyorlar. Çocuğa acıma duygusuyla bakılıyor. Korkmadan ve merhamet duygusuyla yaklaşmadan farklılıkların değer olarak görülmesi lazım. Aksaray'a gidip bunları anlatacağız. Otizmliler, akranlarıyla büyürse hiçbir sıkıntı kalmaz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN AKSARAY AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfların kapatılması ve akabinde otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Selçuk "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez. Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı" ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖZAY