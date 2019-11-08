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ABD'li General: 'Soykırım' yok

General Harbord'un o dönemde yazdığı raporda Ermenilere yönelik herhangi bir soykırımın olmadığına dikkat çekiliyor
 08 Kasım 2019 07:30
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ABD'li General: 'Soykırım' yok

ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni soykırımı kabul etti, ancak kendi arşivleri Ermeni iddialarını yalanlıyor. ABD Ulusal Arşivlerinde yer alan ve Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar'ın kitabında yer verdiği, Amerikalı Tümgeneral James G. Harbord'un o dönemde yazdığı raporda Ermenilere yönelik herhangi bir soykırımın olmadığına dikkat çekiliyor. Bakan Akar'ın konuyla ilgili "Harbord Askeri Heyeti Raporu" isimli kitabı gerçekleri bütün tafsilatı ve tarihi belgeleriyle gözler önüne seriyor. Kitap; ABD Kongresi'nin onayı ile ABD Başkanı Woodrow Wilson'un 1 Ağustos 1919 tarihinde Tümgeneral James G. Harbord Başkanlığında, içerisinde Ermeni asıllı iki askerin de bulunduğu bir heyeti Anadolu ve Kafkaslardaki durumu incelemek, gerçekleri araştırmak üzere İstanbul'a gönderdiğinden bahsediyor. Kitapta öne çıkan detaylar şöyle: Harbord, ne savaştan önce ne de sonra Anadolu'da Ermenilerin çoğunluğu oluşturduğu herhangi bir yerleşim yeri olmadığını tespit etti. Heyet ayrıca Türk Halkının Ermeni mezalim ve saldırılarına maruz kaldığını da raporlarında bildirdi. Harbord, Adana'da geçirdiği ilk gün Anadolu'nun içine düştüğü kargaşa ortamına her yönüyle şahit oldu. Harbord şu ifadeleri kullanmıştı: Adana'da önemli sayıda Ermeni'nin geri döndüğünü ve binlerce Ermeni'nin de aslında başka yerlerde sevk ve iskan edilmiş olduğunu gördük. Bu Ermenilere Türk yetkililerce iyi davranılıyordu. Harbord'un başında bulunduğu heyet Mardin'e giderken Cerablus'ta İngiliz Albay Wooley ile görüştü. İngiliz Albay Wooley'in tespitleri ise önemliydi. Wooley, Ermeni iddialarını haklı bulmuyordu. Ona göre Güney Anadolu'dan Sivas'a kadar tüm bölgede Kürtler çoğunluktaydı. Ermeniler nüfusun yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyordu. Sözde soykırımla ilgili Ermeni iddiaları da tutarsızdı. Ayrıca istatistiklerin gösterdiği kadar Ermeni ölmüş olamazdı. Ermeni askerler binlerce Kürt vatandaşı katletti. Ermeniler çoğunluk olmaktan da uzaktı.

HUZUR İÇİNDE YAŞIYORLAR

Heyet 58 günde Türkiye, Erivan ve Kafkasya bölgesini arabayla, gemiyle, trenle katederek tamamladı. Harbord'un nihai raporunda şunları söylemiştir: Kendi hallerine bırakıldıklarında Türklerle Ermenilerin başka devletlerin kışkırtmaları olmadığında şuana kadar huzur içinde birlikte yaşayabildiklerini gösteren çok şey vardır. Beş yüz senedir aynı topraklarda yan yana var oluşları şüphe götürmez şekilde birbirlerine olan bağlılıklarını ve karşılıklı çıkarları olduğunu ispatlamaktadır.
Türkiye
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