'31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne YSK'dan suç duyurusu
Ekrem İmamoğlu'nun sarfettiği, '31 Mart'ı iptal ettirenler ahmaktır' sözü hakkında Yüksek Seçim Kurulu suç duyurusunda bulunma kararı aldı
|08 Kasım 2019 08:32
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'ahmak' ifadesine karşılık İmamoğlu'nun sarfettiği, '31 Mart'ı iptal ettirenler ahmaktır' sözü hakkında Yüksek Seçim Kurulu suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Öte yandan YSK'nın AK Parti'li ve MHP'li üyelerinin de İmamoğlu'na kişisel hakaret davsaı açmaya hazırlandığı öğrenildi.
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