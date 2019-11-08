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'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin ateş etmesi sonucu bir polis yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu satıcıları olduğu değerlendirilen zanlıları kovalayan ekiplere ateş açılması sonucu bir polis yaralandı
 08 Kasım 2019 08:47
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'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin ateş etmesi sonucu bir polis yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu satıcıları olduğu değerlendirilen zanlıları kovalayan ekiplere ateş açılması sonucu bir polis yaralandı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve plakası öğrenilemeyen bir araç kaçmaya başladı. Uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüpheliler, Demirtaş Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda sıkıştırıldı. Açılan ateş sonucu seken mermilerden biri polis memuru Ersin Yarar'ın bacağına isabet etti.

Yaralı polis memuru, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan şüpheli Ferhat U. polis ekiplerince yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede, iki boş kovan bulundu. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 66 LJ 438 plakalı otomobil ise muhafaza altına alındı.

Polis olay yerinden kaçan diğer zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
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