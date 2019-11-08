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KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik

Yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulup tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit olarak taşınıp başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılmasıyla özel fatura onaylanmış sayılacak.
 08 Kasım 2019 08:59
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KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik

Yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulup tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit olarak taşınıp başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılmasıyla özel fatura onaylanmış sayılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle KDV kapsamında özel fatura uygulamasıyla ilgili değişiklik yapıldı.

Buna göre, özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimde taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılmasıyla özel fatura onaylanmış kabul edilecek.

Özel fatura, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan teslim ve satışlarda (bavul ticareti) düzenleniyor.
Anadolu Ajansı
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