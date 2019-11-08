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Camileri sandalye ile doldurup kiliseye çevirdiler

Sandalyede namaz kılmayı değerlendiren Bayraktutar "Saatlerce sokakta, alışveriş merkezlerinde gezerken ayakları ağrımayanlar, camiye gelince 'belimiz, dizimiz ağrıyor' diyor. Bu uygun değil" dedi.
 08 Kasım 2019 09:11
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Camileri sandalye ile doldurup kiliseye çevirdiler

Diyanet İşleri Başkanlığının uyarılarına rağmen, sandalye, tabure hatta özel banklar üzerinde namaz kılanların sayısının artması başta cami cemaatleri olmak üzere toplumu rahatsız ediyor. Son olarak İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ortaköy'deki Teşrifatçı Hacı Mahmut Camii'ndeki sandalyeleri gösteren fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak tepki göstermişti. Konuyu değerlendiren Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet'in daha önce istisnai durumlar dışında sandalyede namaz kılınmasının doğru olmadığına yönelik fetva verdiğini, ancak kimsenin bunu dinlemediğini söyledi. Camide ibadet etme şekillerinin herkes tarafından bilindiğini kaydeden Bayraktutar "Sağlıklı insanların ayakta namazı kılmaları dinimizin emridir. Ayaklarından rahatsız olanlar oturarak ayaklarını kıbleye doğru yönelterek namaz kılmaları gerekir. Uygun olan budur" dedi.

AVM'Yİ AYAKTA GEZİYORLAR

Din görevlilerinin de bu konudan muzdarip olduğunu ifade eden Mehmet Bayraktutar "Bu durum artık bir alışkanlık haline geldi. İmam arkadaşlar bu sandalyeleri ve tabureleri kaldıramıyor. Çünkü insanlar baskı yapıyorlar. Saatlerce sokakta, alışveriş merkezlerinde gezerken ayakları ağrımayanlar, camiye gelince 'belimiz, dizimiz ağrıyor' diyor. Bu uygun değil. Artık burada bir suiistimal var. Bunun engellenmesi lazım" diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulunun bu konuyu çok iyi irdelemesi gerektiğinin altını çizen Bayraktutar "Bu konu sık sık gündemde tutulmalı. Yeni bir namaz modeli oluşturulmamalı. Namaz, nasıl kılınacak bellidir. Peygamber efendimiz tarif etmiştir. Bunun başka bir tarifi yoktur" ifadesini kullandı.

Damla Peker

Türkiye
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