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'İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı
 08 Kasım 2019 09:22
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'İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı'

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı."
Anadolu Ajansı
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