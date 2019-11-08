'İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı
|08 Kasım 2019 09:22
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