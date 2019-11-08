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İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte para bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
 08 Kasım 2019 09:25
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İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte para bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün bastıkları sahte paraları diğer kentlerde piyasaya sürdürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Suç örgütü üyelerini takibe alan jandarma ekipleri, zanlıların, basılan sahte paraları diğer kentlere götürmek üzere farklı semtlerde buluştukları kişilere verdiklerini tespit etti. Bunun üzerine zanlıların iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.A. ve R.Ç'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 200, 100 ve 50 liralık banknotlar halinde sahte 500 bin lira ile 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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