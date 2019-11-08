İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
|08 Kasım 2019 09:25
|Yazdır
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte para bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün bastıkları sahte paraları diğer kentlerde piyasaya sürdürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Suç örgütü üyelerini takibe alan jandarma ekipleri, zanlıların, basılan sahte paraları diğer kentlere götürmek üzere farklı semtlerde buluştukları kişilere verdiklerini tespit etti. Bunun üzerine zanlıların iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.A. ve R.Ç'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada 200, 100 ve 50 liralık banknotlar halinde sahte 500 bin lira ile 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
08 Kasım 2019 09:32
|'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin ateş etmesi sonucu bir polis yaralandı
08 Kasım 2019 08:47
|Esenyurt'ta üniversite öğrencisine silahlı saldırı
07 Kasım 2019 22:59
|Kocadan eşine gizli kamera şoku!
07 Kasım 2019 19:18
|Adliyede intihar eden şahıs ünlü yazarın eşi çıktı
07 Kasım 2019 19:07
|Telefon dolandırıcısı sahte polis ve savcıya tutuklama
07 Kasım 2019 18:55
|10 CHP'li, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanacak
07 Kasım 2019 18:33
|Polise rüşvet teklif ettiği iddia edilen sürücü tutuklandı
07 Kasım 2019 18:00
|Hırsızlar maket trafik aracının tepe lambası ve aküsünü çaldı
07 Kasım 2019 17:25
|Veraset ilamı için adliyeye gelmişti, tutuklandı
07 Kasım 2019 15:34